Российский «Бургер Кинг» переименуют в «Царь-булку с котлетой»

Сеть «Бургер Кинг», не покинувшая российский рынок и не сменившая собственников, станет первым брендом, который переименуется в соответствии с нормами нового федерального закона об отказе от заимствованных иностранных слов на рынке общепита.

Новое название – «Царь-булка с котлетой».

Требования нацелены на защиту русского языка от влияния англицизмов. Слово «Царь» в названии должно быть более понятным и близким для аудитории ресторана, чем английское «Кинг». Также посетителей ожидает и обновлённое меню – в нём не должно остаться никаких «гамбургеров», «чизбургеров» и тем более «американо».

На портале Госуслуги будет открыто голосование – посетителям предложат выбрать название российского города, который заменит немецкий Гамбург в слове «гамбургер». Предложены такие варианты как «Суздальская булка с котлетой», «Коломенский сырный калач» и «Тверикано».

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