 

Распутная Муцениеце вылизала на камеру потайные дырочки любимого

30.10.2022, 11:05, Разное
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В недавнем интервью знаменитость сообщила, что артисты разделили опеку над наследниками. Теперь Тимофей и Мия проводят будни с мамой, а на выходные отправляются к отцу и его новой жене. Судя по всему, дети приняли Зепюр Брутян и с удовольствием отдыхают в ее компании. Павел Прилучный теперь идеальный отец, то и дело публикующий в социальных сетях идиллические картинки семейной жизни.

А вот Агата Муцениеце пошла вразнос, ведь теперь у актрисы есть свободные выходные, чтобы заниматься своей жизнью и отдыхать от материнских хлопот. В минувшие выходные знаменитость решила провести время с подружками и оторваться на полную катушку.

В личном блоге звезда показала, как гуляет по столице, проводит время у кого-то на квартире и катается на роскошной машине. Помимо этого, Агата Муцениеце опубликовала видео, на котором совершает странные действия с собакой. Распутница актриса вылизала потайные дырочки на морде любимого на тот момент животного.

“Это могли быть мы, но ты не собака”, – пошутила Муцениеце.

Стоит отметить, что личную жизнь артистка держит в секрете, при этом не скрывает, что после развода у нее были романы. В интервью Юлии Меньшовой актриса рассказала, что ей было очень странно первый раз заниматься сексом не с мужем, в тот момент она думала, что все это очень неправильно.


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