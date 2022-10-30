 

“Что с ним?”: раскрыто местонахождение брошенного сына Собчак

30.10.2022, 11:05, Разное
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Чутье не подвело тех, кто регулярно задавал Ксении Собчак вопросы о том, уехала ли она или еще нет. Пусть “блондинка в шоколаде” и била себя в грудь, что она остается со своей Родиной, надолго ее не хватило. Ведь как только запахло жареным, и за Ксенией направились оперативники, она сбежала за границу.

Ксения Собчак так торопилась пересечь границу, что даже не взяла с собой сына Платона Виторгана, а саму линию, разделяющие государства, перебежала практически рысью. Напомним, что 26 октября Собчак пересекла границу Беларуси и Литвы, продемонстрировав на погранконтроле изральский паспорт. Тот самый, от получения которого она открещивалась месяц назад.

Много кто, уверены, сразу же задался вопросом: Что же теперь будет с Платоном Виторганом? Где он находится:в Ро? В России? Или уже ждет Ксению Собчак где-то за границей?

Каждый ребенок тяжело переживает разлуку с матерью, особенно многодневную. Именно поэтому журналисты издания КП-Петербург связались с бывшей свекровью Ксении Собчак Ириной Виторган. Захотели они узнать о местонахождении брошенного сына Собчак и о его судьбе.

“Зачем за него беспокоиться, что с ним? Не переживайте, пожалуйста, все нормально”, – сказала как отрезала мачеха Максима Виторгана.

Получается, что, точное расположение пасынка Константина Богомолова раскрыто: мальчик находится в безопасном месте. За ним, мы уверены, присматривают по очереди то родители Максима Виторгана, то нынешний муж Ксении Собчак. И, быть может, мальчик уже вскоре увидит свою мать.


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