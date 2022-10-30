 

Мнение: Асимметричный ответ

30.10.2022, 10:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В качестве итогов вчерашней атаки на Севастопольскую бухту украинская сторона подает повреждение четырех российских военных кораблей. С российской стороны вроде бы прозвучала информация о повреждениях, полученных одним кораблем. В таких ситуациях мотивы сторон прямо противоположны, поэтому реальное положение вещей узнать будет крайне затруднительно.

По сути, украинцы теперь вернули России ответ за иранские «мопеды». Та же самая идеология роевой войны – дешевые (ну, относительно дешевые, конечно) средства нападения против дорогих средств обороны. Чтобы защитить военно-морскую базу от налетов беспилотных средств нападения сразу из трех сред (под водой, над водой и в воздухе) требуется создание очень сложной, дорогой и очень системной обороны. Причем как и любая оборона, она имеет свой предел насыщения.

Как это работает, несколько лет назад показали атаки на сирийский Хмеймим. Массированные удары примитивных беспилотников в итоге привели к тому, что в ходе одного массового налета были повреждены то ли семь, то ли еще больше российских самолетов. Военкор Сапоньков, который рассказал тогда об этом, тут же был подвергнут воплям осуждения и остракизму со стороны тогдашних Z-тиффози, а минобороны вроде бы его вообще отлучило от Сирии. Детали репрессий Сапонькова я уже не помню, но как-то это сильно совпадает с нынешней атакой на Севастополь.

Кстати, флот, авиация и армия вообще всегда наиболее уязвимы, когда находятся на базах. Когда корабли в море, авиация – на фронтовых стоянках, а армия рассредоточена по целой сети баз, то нанести им урон – задача крайне нетривиальная. Но когда адмиралы загоняют весь Черноморский флот в одну бухту борт к борту у стенки, то фактически приглашают широким жестом воспользоваться их любезным предложением. Во время войны собирать весь флот в одной точке – это ж каким умищем нужно обладать!

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.21 / Мятежник, прилипала, загадочный, эмоционально недоступный: с каким типом мужчин ваш знак зодиака советует вам не встречаться

14.10.22 / Мнение: Провал трассономики, мёрзнущие миллиардеры и дешёвое элитное жильё в Лондоне

30.07.22 / СМИ сообщают, что Пелоси может посетить Тайвань в ближайшие дни

12.09.22 / Проект «Сталинских» высоток был разработан Николаем II

06.02.22 / При обыске в офисе Deutche Welle нашли портрет Геббельса

05.09.22 / Екатерина Иванчикова, IOWA: “Мы с мужем вместе 15 лет, бывало по-разному, но спустя время чувства становятся только мощнее”

29.03.21 / Журналисты обнаружили лидера НОД Евгения Федорова в списке победителей лотереи «грин-карты»

25.03.21 / Иллюминаты поклялись ещё в 1969 году, что «путешествовать будет труднее»

31.10.20 / В Шотландии запретят «ненавистнические высказывания» людей в своих домах

02.07.22 / Максим Кац возглавит правительство Москвы в изгнании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика