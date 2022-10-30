Мнение: Асимметричный ответ

В качестве итогов вчерашней атаки на Севастопольскую бухту украинская сторона подает повреждение четырех российских военных кораблей. С российской стороны вроде бы прозвучала информация о повреждениях, полученных одним кораблем. В таких ситуациях мотивы сторон прямо противоположны, поэтому реальное положение вещей узнать будет крайне затруднительно.

По сути, украинцы теперь вернули России ответ за иранские «мопеды». Та же самая идеология роевой войны – дешевые (ну, относительно дешевые, конечно) средства нападения против дорогих средств обороны. Чтобы защитить военно-морскую базу от налетов беспилотных средств нападения сразу из трех сред (под водой, над водой и в воздухе) требуется создание очень сложной, дорогой и очень системной обороны. Причем как и любая оборона, она имеет свой предел насыщения.

Как это работает, несколько лет назад показали атаки на сирийский Хмеймим. Массированные удары примитивных беспилотников в итоге привели к тому, что в ходе одного массового налета были повреждены то ли семь, то ли еще больше российских самолетов. Военкор Сапоньков, который рассказал тогда об этом, тут же был подвергнут воплям осуждения и остракизму со стороны тогдашних Z-тиффози, а минобороны вроде бы его вообще отлучило от Сирии. Детали репрессий Сапонькова я уже не помню, но как-то это сильно совпадает с нынешней атакой на Севастополь.

Кстати, флот, авиация и армия вообще всегда наиболее уязвимы, когда находятся на базах. Когда корабли в море, авиация – на фронтовых стоянках, а армия рассредоточена по целой сети баз, то нанести им урон – задача крайне нетривиальная. Но когда адмиралы загоняют весь Черноморский флот в одну бухту борт к борту у стенки, то фактически приглашают широким жестом воспользоваться их любезным предложением. Во время войны собирать весь флот в одной точке – это ж каким умищем нужно обладать!

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