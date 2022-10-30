 

“Не знаю, как решилась”: Яна Поплавская вышла замуж второй раз

30.10.2022, 10:45, Разное
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55-летняя Яна Поплавская вновь жена – в минувшую пятницу, 28 октября, актриса вышла замуж за 40-летнего радиоведущего Евгения Яковлева, с которым жила последние 7 лет. Об этом исполнительница роли Красной Шапочки сообщила сама, опубликовав в соцсетях трогательные кадры из дворца бракосочетания. В коротком видео запечатлен момент, когда влюбленные ставят подписи и обмениваются кольцами. “Вот как быстро руку дает”, – шутит Поплавская, прежде чем подарить мужу поцелуй.

 Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 5 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг, – подписала под видео актриса.

Это брак для Поплавской стал вторым – после болезненного развода с режиссером Сергеем Гинсбургом, с которым она прожила 25 лет. И этим вполне можно объяснить отсутствие традиционного белого наряда. Ему актриса предпочла платье винного оттенка, в котором уже появлялась на публике во время ММКФ, и нежный букет невесты из белых роз.


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