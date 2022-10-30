Жуткая красота – Личное мнение
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На выходных 64-летняя исполнительница Чикконе вывалила грудь на публику. Простите, показывать полностью это я не буду, чтобы вы спокойно позавтракали:
Фото: Соцсети
Небольшая, квадратная бабушка из последних сил изображает из себя — а, в самом деле, кого изображает?
Красивую и молодую? Так ты хоть как раскорячься, это у баб Луизы не получилось бы даже раньше.
Нет, ну понятно, что исполнительница всю карьеру построила на подобном контенте. Не на голосе и слухе ведь в самом деле! Что-то там поёт, а потом ка-а-ак покажет что-то!
Люди сразу в ступор впадают — не знают, как реагировать.
Видимо, баба Луиза за десятилетия настолько вошла в свой образ, что остановиться уже не может. Если не помрёт, то нам многое ещё предстоит увидеть.
Кто кого переплюнет — Бритни или Луиза — я не знаю. Но соревнование идёт очень серьёзное, обе остановиться уже не могут.
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Источник: Лена Миро
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