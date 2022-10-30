 

Жуткая красота – Личное мнение

30.10.2022, 10:40, Разное
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На выходных 64-летняя исполнительница Чикконе вывалила грудь на публику. Простите, показывать полностью это я не буду, чтобы вы спокойно позавтракали:


Фото: Соцсети

Небольшая, квадратная бабушка из последних сил изображает из себя — а, в самом деле, кого изображает?

Красивую и молодую? Так ты хоть как раскорячься, это у баб Луизы не получилось бы даже раньше.

Нет, ну понятно, что исполнительница всю карьеру построила на подобном контенте. Не на голосе и слухе ведь в самом деле! Что-то там поёт, а потом ка-а-ак покажет что-то!

Люди сразу в ступор впадают — не знают, как реагировать.

Видимо, баба Луиза за десятилетия настолько вошла в свой образ, что остановиться уже не может. Если не помрёт, то нам многое ещё предстоит увидеть.

Кто кого переплюнет — Бритни или Луиза — я не знаю. Но соревнование идёт очень серьёзное, обе остановиться уже не могут.

Источник: Лена Миро


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