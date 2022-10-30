 

Не дождавшиеся помощи от Смольного мобилизованные петербуржцы вынуждены закупать экипировку на круглые суммы

30.10.2022, 10:24, Разное
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Многие мобилизованные петербуржцы так и не дождались обещанной помощи со стороны администрации губернатора Александра Беглова в обеспечении всем необходимым. Закупать экипировку им приходится зачастую самим, что обходится в весьма внушительные суммы.

Журналисты «Фонтанки» провели своеобразный «рейд» и отметили, что витрины военторгов опустели почти сразу же, как объявили о частичной мобилизации. Родственникам бойцов приходится ехать на вещевые рынки, чтобы закупить хоть что-то из амуниции. При этом из-за ажиотажа цены там серьезно взлетели вверх и для многих стали попросту неподъемными. Например, цена качественного бронежилета достигает 200 тысяч рублей.

При этом люди все равно вынуждены отдавать такие деньги, чтобы собрать своих мужчин в армию. На фоне этого средние чеки у владельцев ИП, кто занимается продажей таких товаров, вырос до 17200 рублей в октябре.

 «Насколько показательна эта официальная статистика, судить трудно — ведь, как мы помним, торговля в магазинчике ведется за наличку, а данные заносятся не в кассу, а в тетрадку», — пишет «Фонтанка».

Ранее губернатор Беглов обвинил жителей города на Неве в провале мобилизации. По его словам, петербуржцы сами не ходили вовремя в военкоматы и на актуализировали данные о себе.


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