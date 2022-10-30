Расклешенная юбка миди в стиле 50-х – тренд этой осени: с чем сочетать самые модные модели сезона

Юбка миди начала пользоваться большой популярностью в 50-х годах, когда начала появляться женственная мода, которая контрастировала со строгостью нарядов, актуальных в послевоенные годы. После жестких форм, которые были актуальными в 40-е годы, дизайнеры снова предложили мягкие и роскошные ткани.

Сейчас юбка миди снова возвращается в моду и становится самым настоящим трендом. Длина чуть ниже колена, простые формы, подчеркнутая талия и слегка провокационный гламур – все это как нельзя лучше характеризует этот наряд.

Юбка миди отлично подходит для повседневной носки как днем, так и для вечернего выхода. Она сочетается с самыми различными вариантами верха и обувью. Это действительно универсальный вариант, который отлично подходит всем женщинам, независимо от их возраста, роста и особенностей фигуры.

Вот несколько советов относительно того, как выбрать, что учитывать и как лучше всего стилизовать юбку миди.

Что модно в этом году

В этом году в тренде юбка-миди в стиле 50-х годов. Этот наряд выглядит женственно, роскошно и элегантно.

Дизайнеры предлагают наряды, выполненные как из легких струящихся материалов, так и из кожи и шерсти. Можно выбрать для себя юбку в темных тонах или же наряд, в котором сочетается нескольких интересных оттенков. В любом случае это будет можно и актуально.

Как правильно подобрать юбку

Юбка средней длины с высокой линией талии помогает сбалансировать пропорции тела и сделать образ более гармоничным и привлекательным.

Чтобы еще больше подчеркнуть красоту такой одежды, стоит сочетать ее с вещами, которые помогают выделить линию талии. Идеальным решением станут топы, рубашки и облегающие блузы.

Что касается выбора модных цветов тканей, то в этом году актуальными будут как однотонные, так и узорчатые юбки. Однако, стоит помнит о том, что если рост менее 160 см, то отличным решением станет мелкий узор. Если рост от 160 до 170 см, то стоит выбирать принты среднего размера. Девушкам, выше 170 см отлично подойдут крупные узоры.

С чем носить юбку миди

Модные дизайнеры представили на подиуме интересные модели таких нарядов. Например, достаточно необычно смотрится юбка, выполненная из ткани, которая сочетает в себе шерсть и габардин. В итоге получается сочетание футуризма и классицизма.

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Хорошо смотрится с майками оверсайз, большими куртками, а также топами и оксфордскими рубашками. Талию можно подчеркнуть красивым ремнем.

Также интересно смотрятся юбки с эффектом кожи. Их можно приобрести в самых различных цветах.

Хорошо смотрятся такие наряды вместе с простой повседневной одеждой. Это позволяет создать образ в уличном стиле, но при этом выглядеть довольно гламурно.

Отличным вариантом станет юбка, выполненная из легких струящихся тканей. Это женственная, классическая и праздничная версия.

В сочетании с роскошными топами, выполненными из красивых тканей и с яркими аппликациями, такой наряд отлично подойдет для вечернего выхода.

Можно найти множество самых различных вариантов юбок миди, которые смотрятся ярко, интересно и оригинально и составить с ними запоминающийся образ.