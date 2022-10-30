 

Нельзя пить много чая: ученые предупредили о проблемах со здоровьем

30.10.2022, 9:40, Разное
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Любители чая, информация для вас. Если этот напиток употреблять в большом количестве, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Слова экспертов приводит британское издание Daily Express.

Пить чай, несомненно, полезно. Чайный лист содержит флавоноиды, которые положительно влияют на здоровье. Но не стоит забывать про меру, ведь напиток имеет, как говорится, побочные эффекты из-за высокого содержания кофеина.

Учеными был проведен эксперимент, в ходе которого заметили, что у испытуемых повысилось кровяное давление спустя полчаса после употребления чая. Такая реакция сразу нескольких организмов удивила экспертов, ведь они были уверены в том, что этот напиток поможет снизить давление.

Также ученые предупредили: чай в большом количестве из-за высокого содержания кофеина может привести к изжоге и нарушению сна.

Кстати, недавно доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова рассказала агентству “Прайм”, что будет с ценами на чай и кофе. По ее словам, стоимость этих товаров в ближайшее время не снизится из-за повышения издержек основных производителей. А если повышение и будет, то не превысит 25% (относительно 2021 года).


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