 

В российских детских садах и школах пройдёт конкурс рисунков про безрадостную судьбу Запада

30.10.2022, 9:33, Разное
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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объявил конкурс рисунков (включая карикатуры и шаржи) о «безрадостной судьбе коллективного Запада, его лидеров и политики».

Мероприятие пройдёт в двух номинациях – «Запад глазами российского школьника» и «Как видит Запад российский детсадовец».

Санкции против РоссииКонкурс продлится до 1 декабря 2022 года, лучшие работы будут опубликованы в крупнейших российских СМИ и Telegram-канале самого Медведева. Все приславшие карикатуры получат памятные дипломы и электронные копии книг по истории России.

– Ещё древние говорили, что устами младенца глаголет истина, – отмечает экс-президент. – Поэтому я решил дать слово нашим детям – пускай они своими рисунками скажут правду о коллективном западе и его русофобской политике.

Помимо замглавы Совбеза, в жюри вошли чиновники, деятели культуры и науки – Никита Михалков, Дмитрий Певцов, Иван Охлобыстин и другие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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