От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Алла Пугачева впервые стала мамой, когда финансы пели романсы. Она была в браке с артистом цирка, который обладал уникальной харизмой, но посредственным заработком. 25 мая 1971 года у пары родилась дочь Кристина Орбакайте, которую не ждали — думали, будет мальчик.



Внешность ребенка оказалась не уродливой, однако весьма заурядной. Ворвавшись на Олимп шоу-бизнеса, Алла Пугачева не могла похвастаться презентабельным имиджем наследницы. Ради карьеры родители оставляли девочку без должного внимания, в детстве Кристина практически не видела мать, переживания отражались на лице.

Пользуясь привилегиями, Примадонна сумела подтолкнуть малышку к лучшей жизни. Маленькая Кристина Орбакайте получила главную роль в фильме “Чучело”, хотя изначально Ролан Быков отсеял протеже. “Ей с такими глазами и губами только ротой солдат командовать”, — утверждал режиссер.