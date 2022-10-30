 

Миру угрожает торговая раздробленность — и она прежде всего ударит по Азии, предупреждают в МВФ

30.10.2022, 8:10, Разное
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Мировая экономика столкнулась с угрозой раздробленности: из-за многочисленных торговых ограничений и порождаемой ими обстановки неопределённости глобальная система может в итоге прийти к расколу по образцу холодной войны, считают в МВФ. По данным канала CNBC, эксперты фонда в своём новом исследовании предупредили, что при таком сценарии в первую очередь пострадают страны Азиатско-Тихоокеанского региона.


AP

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пришли к выводу, что в случае раскола мировой торговой системы вследствие нынешней геополитической напряжённости главным пострадавшим окажется Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет CNBC. 

Как пишет сайт канала, в опубликованном МВФ в пятницу свежем исследовании говорится, что в случае, если в секторах, затронутых введёнными недавно санкциями США на микрочипы, прекратится торговый оборот, а в остальных отраслях будут введены в действие нетарифные барьеры тех же масштабов, какие были во времена холодной войны, страны Азии и Тихого океана могут потерять более 3% ВВП — то есть в два раза больше, чем при таком сценарии будет терять ежегодно мировая экономика в целом. 

По прогнозам МВФ, сектора азиатских экономик, затронутые сокращением из-за снижения торгового оборота, в среднем будут вынуждены увольнять по 7% персонала. 

«Если говорить о том, чем обернутся рост неопределённости в торговле и применение всё более жёстких ограничительных мер, такая ситуация в конечном счёте обострится до раздробленности — то есть состояния, когда мир окажется разделён», — прокомментировал ситуацию на пресс-конференции в пятницу глава департамента МВФ по странам Азиатско-Тихоокеанского региона Кришна Сринивасан. 

«Азия рискует понести серьёзные потери, поскольку она является ключевым для мировых производственных цепочек игроком — и в расколовшемся мире она рискует потерять больше, чем кто-либо ещё», — добавил Сринивасан. 

Как отмечается в исследовании МВФ, первые признаки раздробленности стали появляться ещё в 2018 году, когда началась торговая война между США и Китаем, — однако с тех пор успели появиться и куда более тревожные симптомы, включая, в частности, конфликт на Украине.

Ведённые в отношении РФ в связи с её украинской операцией санкции лишь усугубили неопределённость в плане торговых отношений — а эта неопределённость сама по себе тормозит экономический рост, поскольку компании в такой обстановке прекращают наём персонала и сворачивают инвестиционную деятельность, а стартапы откладывают выход на рынок, считают аналитики фонда. Так, из-за американо-китайской торговой войны 2018 года объём инвестиций спустя два года сократился примерно на 3,5%, говорится в исследовании МВФ. 

В МВФ призывают страны отказаться от вредных для экономики торговых ограничений, а также сократить неопределённость, более ясно провозглашая свои целевые задачи, говорится в материале CNBC. 

«Необходимо больше внимания уделить вопросам цифровизации и вложений в образование — но прежде всего международному сотрудничеству, потому что риска раздробленности нам нужно избежать. Важно, чтобы мы все начали действовать немедленно — и сообща», — заявил Кришна Сринивасан. 


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