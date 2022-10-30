Экономический кризис подрывает решимость США поддерживать Украину

В некогда прочной двухпартийной поддержке Вашингтона предоставления помощи Киеву начали появляться трещины — демократы и республиканцы всё чаще высказываются против военной помощи Украине и за переговоры с Россией, пишет The Washington Times. По словам экспертов, причины этого варьируются от озабоченности финансовой составляющей до протекционистского изоляционизма и прокремлёвского взгляда на конфликт.



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По мере роста общей суммы американской военной помощи Украине и балансирования экономики США на грани рецессии в некогда прочной двухпартийной поддержке Вашингтона в вопросе предоставления помощи Киеву начали появляться трещины, пишет The Washington Times.

Сомнения внутри Демократической и Республиканской партий стали достоянием общественности, и администрации президента Джо Байдена приходится прикладывать усилия, чтобы постараться скрыть разногласия в преддверии промежуточных выборов. На этой неделе демократы оказались в неловком положении после того, как Прогрессивная фракция палаты представителей конгресса в письме, направленном в Белый дом, призвала Байдена начать прямые переговоры с Россией и увязать поддержку Украины с требованием прекращения огня. Во вторник фракция отозвала письмо после того, как его отклонил Белый дом и раскритиковали остальные члены Демократической партии.

Лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти спровоцировал партийные волнения, заявив, что в случае победы партии на промежуточных выборах американская помощь Киеву может сократиться. По словам источников издания в конгрессе, Маккарти имел в виду фискальную ответственность, а не внешнюю политику, но это свидетельствует о том, что он услышал популистский фланг партии, который наиболее критично относится к политике Байдена в отношении Украины.

Высказывания Маккарти обнажили раскол в Республиканской партии. Некоторые, как лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл, настаивают на том, чтобы Байден увеличил, а не сократил поддержку Украине. А бывший вице-президент и потенциальный кандидат в президенты в 2024 году Майк Пенс открыто критикует тех, кто не выступает против российской спецоперации. Другие, в частности кандидат в сенат Блейк Мастерс, считают украинский конфликт «европейской проблемой», полагая, что «Украина имеет решающее значение для безопасности России, а не для нашей».

Дебаты в США уже перекинулись в Европу, где ведущие страны поддержали Вашингтон, осудив действия Рссии, но позволили администрации Байдена взять на себя инициативу в предоставлении Киеву военной и экономической помощи.

«Европейцы опасаются, что предстоящие промежуточные выборы в США приведут к приходу к власти республиканцев и последующему снижению поддержки Украины со стороны Вашингтона», — отмечает директор парижского отделения Германского фонда Маршалла США Александра де Хооп Шеффер. По её словам, если европейцы чему-то и научились после избрания бывшего президента Дональда Трампа, так это тому, что внутренняя политика США «имеет значение и напрямую влияет на сплочённость альянса и внешнеполитические решения».

Политические разногласия в США свидетельствуют о том, что некогда несомненная поддержка Киева теперь оказалась под вопросом. «Я действительно вижу трещины в двухпартийной поддержке Украины, особенно учитывая риторику нескольких кандидатов в конгресс», — приводит издание главы Альянса за обеспечение демократии в Германском фонде Маршалла Лоры Торнтон. По её мнению, причины разногласий разнообразны: они варьируются от «озабоченности финансами» до «более идеологического протекционистского изоляционизма «Америка прежде всего» и «фактически прокремлёвского взгляда на войну».

При этом другие считают, что все разговоры о реальном расколе слишком преувеличены в контексте промежуточных выборов, когда партии меньше всего заинтересованы в том, чтобы демонстрировать единство по любому вопросу, пишет The Washington Times.

Впрочем, Торнтон называет более важным вопросом заявления кандидатов, которые подражают или прямо проецируют «российскую пропаганду» на тему конфликта на Украине: называют украинцев «нацистами», демонстрируют карты, на которых Крым показан в качества части Российской империи, утверждают, что США и НАТО спровоцировали конфликт. Подобная риторика свойственна не только представителям Республиканской партии, но и членам Демократической.

Она также указала на то, что сторонники поддержки Украины не смогли противостоять распространению подобной пропаганды. «Мы должны объяснить американцам, почему Украина имеет для нас значение, почему это важно для нашей демократии и демократии в мире, а также для нашей экономики, нашего политического здоровья и нашей стабильности», — призвала Торнтон.