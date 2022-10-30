Тайна Треугольника Фолкерка. НЛО в Шотландии

Кажется, что в этом мире есть некоторые места, которые просто притягивают к себе НЛО.

По еще не выясненным причинам эти места буквально переполнены необъяснимыми явлениями, и во многих случаях они стали известными горячими точками наблюдения НЛО.

Одна из таких областей находится в Шотландии, это так называемый “Треугольник Фолкерка”, который начинается у небольшой деревни Боннибридж, уходящей на восток до Файфа, а затем простирающейся обратно на запад до Стирлинга. Границы “треугольника” довольно изменчивы и часто также рассматриваются некоторые близлежащие города и деревни.

Сам район – это в основном сельхозугодья, холмы, вересковые пустоши и шахтерские поселки, обычно не так много интересного, но этот район известен как абсолютный очаг активности НЛО, и эпицентром этого, по-видимому, является сама маленькая деревушка Боннибридж, которая находится не так далеко от Эдинбурга и его часто называют “Столицей НЛО Шотландии”.

Утверждается, из этой деревни поступает около 300 сообщений о наблюдении НЛО в год и что примерно каждый третий местный житель видел что-то странное в небе в тот или иной момент.

Эта загадочная волна наблюдений началась в конце 1980-х и продолжается до сих пор. Одно из самых ранних сообщений относится к 1989 году и тогда очевидцами, помимо местных жителей, стала пожарная бригада, которая приехала на тушение дома. Они видели как красный светящийся шар света подлетел прямо к одной из пожарных машин, прежде чем взлететь в небо, после чего возник второй НЛО, на этот раз с интенсивным белым светом, который опустился вниз и проплыл над близлежащем озером Лох-Эллриг.

Из-за этого случая было опрошено множество людей и их показания были очень похожими, так что все указывало, что они в самом деле видели что-то таинственное.

Еще более известный отчет из Боннибриджа поступил в 1992 году, когда местный бизнесмен Джеймс Уокер ехал из Фолкерка в Боннибридж по дороге домой с работы и заметил какие-то странные огни в небе. Уокер затормозил, чтобы понаблюдать за этими загадочными огнями, движущимися в небе, задаваясь вопросом, что бы это могло быть.

Затем он продолжил свой путь, после чего огни образовали более крупный звездообразный объект, который спустился и зловеще зависнул над пустынной дорогой, заставив Уокера снова затормозить. Пока он сидел там, размышляя, что ему делать, таинственный объект унесся в ночь с удивительной скоростью, оставаясь все это время совершенно бесшумным.

После этого сообщения о наблюдениях НЛО в районе Боннибриджа хлынули как из ведра. Люди начали видеть НЛО, парящих над дорогами за пределами деревни, над машинами, пролетающих в небе, и однажды даже сообщалось, что НЛО приземлился на поле для гольфа. Внезапно Боннибридж приобрел репутацию магнита для НЛО.

Другой примечательный случай произошел в марте 1992 года, когда семья Слоггетт вышла на прогулку ранним утром. Они заметили несколько странных огней в кольцевом образовании над пустошью неподалеку, этого было достаточно, чтобы напугать их и заставить вернуться в свой дом.

Они утверждали, что яркий синий свет в форме футбольного мяча пытался преследовать их и преградить им путь, а затем инопланетный корабль размером с дом приземлился прямо перед ними, после чего дверь на корабле открылась и изнутри раздался звук, похожий на глубокий рев или рычание.

Семья бежала так быстро, как только могла, подальше от этого неземного зрелища, а когда они оглянулись, огни исчезли.

В течение следующих пяти лет, с 1992 по 1997 год, в Боннибридже и его окрестностях насчитывалось сотни сообщений об НЛО, и в качестве доказательства было снято множество видеозаписей этих объектов. Один житель по имени Крейг Малкольм утверждает, что снял более 18 часов видеозаписи странных огней в этом районе. Еще одна часть странных кадров была снята на видео миссис Боннетти, в том числе причудливый черный треугольник, летящий над домом ее соседа.

Активность НЛО стала настолько интенсивной, что чиновник Уильям Бьюкенен из окружного совета Фолкерка начал писать письма премьер-министру и Министерству обороны, в которых выражал свою озабоченность и просил совета о том, что делать. Эти просьбы остались без внимания и Бьюкенен жаловался: “Я пытался получить ответ для людей и был высмеян за это”.

Вскоре НЛО-активность распространилась и на прилегающие районы, и тогда-то в прессе и возникло название “Треугольник Фолкерка”. А потом уфологи выяснили, что судя по всему, первоначально именно в окрестностях все и началось.

В 1979 году лесник по имени Роберт Тейлор находился в месте под названием Дехмонт-Вудс, недалеко от автомагистрали М8, когда над линией деревьев появился “летающий купол”. Он летел так низко, что Тейлор смог разглядеть, что он сделан из металлического черного материала.

Затем он почувствовал запах гари, после чего с основного корабля “выпали” два меньших объекта и выпустили в мужчину пару металлических объектов, которые прикрепились к его бедрам, после чего Тейлора охватило тревожное ощущение, что его тянет к странному объекту.

Вскоре после этого он очнулся на лесной подстилке. Дезориентированный и не знающий, приснилось ему все это или нет, он вскоре убедился, что что-то очень не так, когда заметил, что его одежда порвана и что он весь в синяках, как будто на него кто-то напал. При этом он ничего не мог вспомнить после того тянущего ощущения, которое он испытал.

Данный инцидент является одним из самых хорошо документированных и самых странных случаев наблюдения НЛО в истории Шотландии, но до событий в районе Боннибриджа, их не связывали друг с другом.

Когда Уокер добрался до своей машины, он обнаружил, что она не заводится, и поэтому был вынужден пройти весь путь домой пешком, где он сразу рассказал родным о том, что произошло, и заявил, что на него напал НЛО.

Полиция отправилась на место происшествия, и, хотя они не нашли никаких дополнительных доказательств, порванная одежда и общая репутация Тейлора как честного человека и надежного свидетеля позволили сделать выводы, что он говорит правду.

Помимо Боннибриджа, еще одно место в “треугольнике” может показаться особо примечательным – автомагистраль под названием A70 road, которая проходит между Эдинбургом и Эйром, и прямо через “Треугольник Фолкерка”.

В августе 1992 года двое мужчин Гарри Вуд и Колин Райт ехали по трассе A70 через Западный Лотиан, когда в районе водохранилища Харперриг внезапно поняли, что они они “потеряли” два часа и ничего не помнят о том, что происходило с ними в это время.

Они подозревали, что их похитили пришельцы, после чего разрешили подвергнуть себя регрессивному гипнозу. Выяснилось, что их в самом деле забрали на борт инопланетного корабля, а затем доставили на какую-то подземную базу, заполненную людьми, замороженными в стеклянных банках, где над ними ставили эксперименты, а затем отпустили обратно, заглушив память.

Рядом с Боннибриджем есть шахтерская деревня Горбридж, которая, как считается, также входит в уфологический Треугольник Фолкерка и имеет свои собственные истории о странностях. Здесь есть старая угольная шахта, называемая шахтой Блинкбонни, откуда поступали некоторые причудливые сообщения. К примеру под Рождество два человека отправились в близлежащий лес за елками и позже утверждали, что их преследовал “светящийся плавающий зеленый глаз”, вылетевший из шахты.

На протяжении 1990-х годов было множество сообщений об НЛО, преследующих жителей Горбриджа, большинство из которых были сосредоточены вокруг этой шахты, и в то время это широко освещалось в средствах массовой информации. Место также было источником нескольких убедительных фрагментов видеозаписи НЛО, таких как три светящихся шара над полем и как один шар преследовал боинг 737 на пути в аэропорт Эдинбурга. Примечательно, что в последнем случае пилот самолета тоже видел этот объект.

Другой НЛО-активный район Треугольник Фолкерк – городок Грейнджмут, всего в 3 милях к востоку от Фолкерка. В 1991 году два фотографа на химическом заводе Бритиш Петролиум в Грейнджмуте увидели мигающие огни, кружащие над мостом Кинкардайн, которые они сначала приняли за вертолет.

Объект быстро переместился к близлежащему стадиону Грейнджмута, где он парил в течение нескольких минут, прежде чем внезапно снизился с поразительной скоростью, а потом резко устремиться прямо к очевидцам и завис в 300 футах над ними, испуская пульсирующий гул, прежде чем резко удалиться прочь. Очевидно, что это был не вертолет.

В 1994 году на нефтеперерабатывающем заводе в Грейнджмуте также была целая команда уборщиков, которые сообщали, что видели в небе мигающие огни.

Другие районы Треугольника Фолкерка с многочисленными странными сообщениями об активности НЛО – это городок Ларберт близ Боннибриджа, часовня Росслин и место под названием “Ньютон Фолклендский”, недалеко от Фолкленда в Файфе. Отсюда в 1996 году поступило поистине диковинное сообщение о поле, полном муравьиноподобных инопланетян под командованием более высоких белых существ, а над ними парил массивный черный треугольник.

Интересно, что, несмотря на всю эту тревожную активность НЛО в Треугольнике Фолкирка и вокруг него, британское правительство долгое время было довольно незаинтересованным во всем этом, и действительно, в 2009 году Министерство обороны вообще закрыло свое досье на расследования НЛО. Доклад, подготовленный для министра обороны Боба Эйнсворта, гласил:

“Министерство обороны должно стремиться значительно сократить задачу расследования НЛО, которая потребляет все больше ресурсов, но не дает никакой ценной защиты. За более чем 50 лет ни одно наблюдение НЛО, о котором сообщалось [министерству обороны], никогда не выявило ничего, что указывало бы на внеземное присутствие или военную угрозу Великобритании и нет никакой пользы для обороны в записи, сопоставлении, анализе или расследовании наблюдений НЛО.

Расследования наблюдений НЛО, даже из более надежных источников, не служат никакой полезной цели и просто отвлекают специалистов по противовоздушной обороне от их основных задач. Соответственно, не следует проводить никаких дальнейших расследований сообщений об НЛО, полученных из любого источника”.

Похоже, что все, что происходит в Треугольнике Фолкерка, либо игнорируется, либо скрывается британским министерством, и все же из региона до сих пор поступает достаточно наблюдений и историй о встречах с неведомым, что постоянно вызывает дискуссию о том, почему именно в этом районе Шотландии это происходит.

Одна из гипотез заключается в том, что эта область, по не до конца понятным причинам, служит своего рода порталом, через который эти существа и их корабли могут легко перемещаться с места на место, возможно, даже позволяя межпространственным нарушителям проникать сквозь завесу в нашу реальность.

Также отмечается, что эта земля с самых древних времен была “пропитана” историями о феях, волшебстве и различных странных существах и явлениях. И, может быть, нынешняя НЛО-активность и вековые рассказы о феях на самом деле рассказывают об одном и том же явлении? Многие исследователи на протяжении десятилетий отмечают подозрительное сходство между историями о встречах с феями и рассказами людей, похищенных инопланетянами.