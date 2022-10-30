«Древний город» обнаружил исследователь на дне Калифорнийского залива

Мексиканский исследователь НЛО заявил, что благодаря спутниковым картам сервиса Google Earth он обнаружил «древний город» на дне Калифорнийского залива.

Теоретик не смог объяснить происхождение таинственных подводных структур, изображенных на видео, которое он разместил в социальных сетях.

Структура представляет собой группу прямоугольных отметин, очень похожих на линии Наска в Перу. Однако его длина составляет почти 130 километров. Мексиканский исследователь задается вопросом, может ли это быть взлетно-посадочной полосой для кораблей с других планет.

С другой стороны, также возможно, что это остатки древних дорог, построенных древними цивилизациями. Хотя тот же исследователь также предполагает, что это могут быть простые разломы на дне океана.

Многие пользователи Сети уверены, что это действительно инопланетный город.

Этот случай также был изучен известным исследователем НЛО Скоттом Уорингом, который поделился своим мнением на сайте UFO Sightings Daily. Он указал на странные прямоугольные отметины, которые образуют, по-видимому, подводную структуру примерно в 75 километрах от побережья Нижней Калифорнии.

Уоринг уверяет, что на морском дне видны фигуры, которые имеют форму города и пока непонятно, кому они принадлежат. По его мнению, все указывает на то, что в нем есть черты инопланетного города. Или, по крайней мере, что-то связанное с представителями внеземных цивилизаций.

Это не первый случай, когда таинственные структуры обнаруживаются на дне моря. Подобные артефакты находят на спутниковых снимках во всем мире.