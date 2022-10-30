У астероида подозрительно растет скорость вращения

Околоземный астероид, который ежегодно «поливает» Землю метеоритным дождем Геминиды, ведет себя странно.

Астрономы, изучающие меняющийся свет Фаэтона (Phaethon), пришли к выводу, что скалистое тело вращается все быстрее вокруг своей оси на 4 миллисекунды ежегодно. Возможно, это не так много, но дело в том, что вращение астероида обычно вообще не меняется. А это уже странно и требует изучения, уверены астрономы.

Теперь они пытаются выяснить, почему астероид ведет себя столь странным образом. По их мнению, это позволит больше узнать о «потенциально опасных» объектах, которые проносятся мимо Земли по орбите вокруг Солнца.

В настоящее время Фаэтон не представляет опасности для Земли, но при своих 5,8 километрах в диаметре он достаточно велик, чтобы натворить немало бед. Более того, траектория астероида проходит достаточно близко к нашей планете, что заставляет нас по-другому взглянуть на возможные риски.

У этого астероида есть пыльный хвост, как у комет, и он создает для нас ежегодные метеоритные дожди. И все же, в отличие от кометы, на нем, скорее всего, нет льда. Ученые в связи с этим назвали его «каменной кометой».

Большинство астероидов красноватого или серого цвета, а этот имеет поразительно синий цвет.

Необычные характеристики Фаэтона привлекли внимание астрономов, которые обозначили его как будущую цель посадочной миссии DESTINY+, возглавляемой Японским космическим агентством.

Яркость Фаэтона меняется по мере его вращения, что позволило астрономам вычислить период его вращения. Теперь ученые пытаются уточнить эти данные, так как они намерены посадить зонд на этот загадочный объект. Об этом сообщил планетолог Шон Маршалл из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, обнаруживший необычное поведение астероида.

– Прогнозы, сделанные на основе моделирования, не соответствовали данным, – сказал Маршалл. – Я понял, что период вращения Фаэтона немного изменился за некоторое время до наблюдений 2021 года, возможно, из-за кометоподобной активности, когда он находился вблизи перигелия в декабре 2020 года.

Анализ полученных данных за период с 1989 по 2021 год показал, что изменение может быть объяснено постепенным постоянным ускорением, теряющим 4 миллисекунды периода вращения в год. Год от года изменение не имеет большого значения, но по мере того, как проходят десятилетия, оно становится все более заметным.

Вполне возможно, что вращение – это результат потери массы. Выделение газов в кометах вызывает эффект раскручивания. К тому же, исследование, проведенное в 2021 году, показало, что Фаэтон может выделять натрий. Также возможно, что здесь работает эффект Ярковского, когда тепло приближающегося Солнца влияет на скорость вращения небесного тела.

Теперь исследователи намерены выяснить, что на самом деле происходит с Фаэтоном.