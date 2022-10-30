Из-за падения осветительного прибора на голову Подшивалов мог работать только в театральной массовке

Анатолий Подшивалов прославился на весь Советский Союз благодаря яркой роли Цыгана в картине «Республика ШКИД». Однако дальше его актерская карьера не сложилась, серьезная травма обрекла артиста на работу только в массовке в театральных постановках.

В творческой «копилке» Анатолия Подшивалова насчитывается почти 20 ролей в кино. Всесоюзная слава же к нему пришла в 1966 году, после выхода картины «Республика ШКИД», в которой он искусно воплотил образ Цыгана. Однако в 1970-х годах в жизни звезды коренным образом изменилась. Во время одного из съемочных дней произошла трагедия, на его голову обрушился массивный осветительный прибор.

Полученная Анатолием Подшиваловым травма была очень серьезной, из-за нее в головном мозгу артиста образовалась опухоль. Это привело к нарушению функциональности главного органа нервной системы, кроме того, пострадала и внешность киноактера. Отобразилась травма и на его речи, а также, как сообщают СМИ, психическом состоянии. Все это сделало крайне сложной его дальнейшую работу в кино и театре.

Тем не менее, артист еще долго не оставлял свою профессиональную деятельность, хоть и довольствовался изображением толпы, участвуя в массовках. Дополнительно артист вел театральный кружок для школьников, делясь с детьми своими навыками и опытом. Скончался Анатолий Подшивалов в августе 1987 года, на 43 году жизни, его могила находится на Южном кладбище Санкт-Петербурга. В Северной столице похоронен и единственный сын звезды «Республики ШКИД», умерший в 2007 году.