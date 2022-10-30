 

Романы с Паниным и Вайсбергом, единственный сын и новый муж: личная жизнь Екатерины Шпицы

30.10.2022, 6:57, Разное
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Екатерина Шпица может похвастаться не только успешной карьерой, но и бурной личной жизнью. Актриса никогда не страдала от недостатка мужского внимания, не раз крутила яркие романы с коллегами по цеху и пыталась построить крепкую семью с первым супругом, от которого родила единственного сына. Однако по-настоящему счастливой ей удалось стать лишь недавно.

Будущая артистка появилась на свет в 1985 году и выросла в простой семье. Родители Шпицы не имели никакого отношения к творчеству, тем не менее она росла очень артистичным ребенком. Всем окружающим было понятно, что эта девочка обязательно будет блистать на сцене. Да и сама Катя в этом нисколько не сомневалась.

В школьные годы Шпица мечтала о карьере певицы и даже пробовала попасть на “Фабрику звезд”. Однако ее попытки ограничились кастингом, на котором ей отказала сама Алла Борисовна Пугачева. Именно эта неудача сподвигла девушку переключиться на кинематограф. К 19 годам она добилась своего и дебютировала в фильме “Адам и превращение Евы”. А через несколько лет у актрисы уже не было отбоя от предложений.

Личная жизнь Екатерины была не менее насыщенной, чем ее творческий путь. Известно, что до популярности у актрисы была интрижка с Алексеем Паниным. Затем, в 2010-м, звезда вышла за актера и каскадера Константина Адаева. А через два года подарила супругу сына Германа. Увы, союз оказался непрочным и распался вскоре после появления наследника.

Следующим избранником знаменитости стал Марюс Вайсберг. Ходили слухи, что именно из-за него Шпица рассталась с мужем. Впрочем, сплетни так и не получили подтверждения. Многие считали пару актрисы и режиссера очень красивой и ожидали, что отношения приведут к свадьбе. Однако через некоторое время влюбленные разошлись.

Екатерина Шпица никогда не стремилась выставлять свои любовные дела напоказ. Много лет поклонникам оставалось только догадываться, что происходит в ее личной жизни. Лишь в 2018-м все тайное наконец стало явным. Общественность узнала, что актриса помолвлена с новым возлюбленным – бизнесменом и фитнес-тренером Русланом Пановым. А в прошлом году пара связала себя узами брака.


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