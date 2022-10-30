Названы самые дорогие для жизни города России

Сервис по поиску работы Superjob представил результаты очередного исследования. Специалисты исследовательского центра портала составили рейтинг самых дорогих для жизни городов России, опросив их жителей. В опросе приняли участие 10 тысяч человек.

На первом месте (нетрудно догадаться) оказалась Москва. Столицу считают дорогой шесть ее жителей из десяти. На второй строчке расположилась столица Республика Башкортостан. 57% жителей Уфы считают, что жить в этом городе недешево. Третье место у Краснодара. Дорогим этот город назвал 51% опрошенных в этом городе.

Вот как выглядит рейтинг самых дорогих для жизни городов России по версии SuperJob.

Место в рейтингеГород РоссииПроцент жителей, считающих свой город дорогим1Москва60%2Уфа57%3Краснодар51%4Санкт-Петербург49%5-6Ростов-на-Дону48%5-6Волгоград48%7Екатеринбург47%8-9Казань45%8-9Красноярск45%10-11Омск41%10-11Нижний Новгород41%12-13Самара40%12-13Новосибирск40%14Воронеж36%15Пермь35%16Челябинск24%

Как правило, дорогой в российских городах является жилая недвижимость. Также россияне в опросе пожаловались на цены на продукты, стоимость проезда в общественном транспорте и бензина, а также на тарифы ЖКХ.