 

Названы самые дорогие для жизни города России

30.10.2022, 4:15, Разное
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Сервис по поиску работы Superjob представил результаты очередного исследования. Специалисты исследовательского центра портала составили рейтинг самых дорогих для жизни городов России, опросив их жителей. В опросе приняли участие 10 тысяч человек.

На первом месте (нетрудно догадаться) оказалась Москва. Столицу считают дорогой шесть ее жителей из десяти. На второй строчке расположилась столица Республика Башкортостан. 57% жителей Уфы считают, что жить в этом городе недешево. Третье место у Краснодара. Дорогим этот город назвал 51% опрошенных в этом городе.

Вот как выглядит рейтинг самых дорогих для жизни городов России по версии SuperJob.

Место в рейтингеГород РоссииПроцент жителей, считающих свой город дорогим1Москва60%2Уфа57%3Краснодар51%4Санкт-Петербург49%5-6Ростов-на-Дону48%5-6Волгоград48%7Екатеринбург47%8-9Казань45%8-9Красноярск45%10-11Омск41%10-11Нижний Новгород41%12-13Самара40%12-13Новосибирск40%14Воронеж36%15Пермь35%16Челябинск24%

Как правило, дорогой в российских городах является жилая недвижимость. Также россияне в опросе пожаловались на цены на продукты, стоимость проезда в общественном транспорте и бензина, а также на тарифы ЖКХ.


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