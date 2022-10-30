В Великобритании растёт число семей, оставшихся без крова

За последние три года из-за роста стоимости арендной планы и сокращения мер социальной поддержки в Соединённом Королевстве наблюдается значительный рост бездомных семей, пишет Sky News. Также многие люди вынуждены переезжать из родных мест в другие регионы страны в поисках приемлемых цен и адекватных условий для жилья, отмечает автор материала.



AP

В Великобритании резко увеличилось число людей, вынужденных переезжать в другие регионы из-за невозможности платить за аренду, а число бездомных и семей из групп риска, проживающих за пределами родного региона, удвоилось за последние три года, пишет Sky News.

В соответствии с Законом о борьбе с бездомностью 2017 года муниципальные органы власти обязаны помогать обездоленным или рискующим стать бездомными в поиске жилья. В 2021–2022 годах 3610 (3,3%) семей вынуждены были переехать в «чужой» регион по сравнению с 1840 (2,3%) в 2018–2019 годах. Проблема также состоит в том, что бездомные семьи зачастую размещают вдали от места, где они родились. Власти должны помогать подбирать жильё в «районе происхождения», однако у людей иногда бывают личные причины уехать подальше: например, чтобы избежать домашнего насилия, пишет автор материала.

Глен Брэмли, сотрудник Института социальной политики, жилищного строительства и исследований в области равенства при Университете Хериот-Ватт отметил, что из-за «растущего давления на систему» соцподдержки, муниципалитетам не всегда удаётся соблюдать пожелания людей, оказавшихся в сложной ситуации. Ситуация во многом ухудшилась из-за сокращения числа вариантов аренды в частном секторе, а также растущего разрыва между жилищными пособиями и размером арендной платы, отмечает Sky News. Продолжающийся рост арендной платы — одна из причин, по которым люди вынуждены переезжать.

Давление на съёмщиков в целом усугубляется растущим числом арендодателей, желающих выселить прежних арендаторов, чтобы повысить цену и заработать на новых жильцах. С 2019 года число семей, которые остались без крова или рискуют остаться без крова, увеличилось на 17% из-за того, что их арендодатель хочет продать или пересдать свою недвижимость, подчёркивает автор.