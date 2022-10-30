Как женщине за 50 вписать в свой образ модные наряды в стиле ретро и не выглядеть при этом старше

Модная одежда в стиле ретро выглядит необычно и элегантно. Многим женщинам за 50 нравится такой образ. Но порой они отказываются от ношения винтажных вещей, так как опасаются, что это прибавит им годы. В статье мы расскажем, как дамам 50+ вписать в свой образ ретро-наряды и не выглядеть при этом старше.

Добавьте немного классики

Комбинируйте одежду в стиле ретро с классическими вещами, которые всегда остаются в тренде. В этом случае ваш образ не будет выглядеть старомодным.

На фото вы видите длинную джинсовую юбку и балетки. Это ретро-тенденции, которые вернулись в моду. Они удачно дополнены классическим черным джемпером с отложным воротником.

Наденьте базовые вещи

Сочетайте ретро-одежду с базовыми вещами гардероба. Именно такие предметы создают большую часть вашего образа.

Обратите внимание на фото ниже. Длинная черная юбка из атласа скомбинирована с базовой блузкой и спортивной обувью. Это позволяет ей выглядеть современно.

Позаботьтесь об аксессуарах

Чтобы одежда вас не старила, позаботьтесь об аксессуарах. Стильные солнцезащитные очки и золотые серьги помогут полностью изменить ваш образ. Добавьте яркую сумку, чтобы привнести больше цвета. Это оживит и омолодит ваш облик.

Приобретайте качественную и универсальную одежду

Приобретайте ретро-вещи высокого качества. Только в этом случае они придадут вашему образу больше элегантности. Отдавайте предпочтение универсальной одежде, которая подходит для разных случаев. Она выручит вас в тех ситуациях, когда вы не знаете, что надеть.

Вас не подведут нейтральные цвета

Выбирайте ретро-вещи нейтральных оттенков. Отдавайте предпочтение одежде черного, белого, бежевого и серого цвета. Они всегда выглядят уместно и никогда вас не подведут. Чтобы ваш образ не был скучным, разбавьте его яркими аксессуарами.

Создайте однотонный образ

Если вам нравятся яркие и веселые расцветки одежды, то создавайте однотонный образ. Это сделает ваш облик более элегантным. Пестрые ретро-вещи визуально старят.

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Используйте классические принты

Отдавайте предпочтение ретро-одежде с классическими рисунками. Выбирайте принты в полоску или горошек. Они никогда не выйдут из моды.

Вы можете также выбрать животный принт, например, “под леопарда” или “под зебру”. Но такими вещами нельзя перегружать образ. Сочетайте их с однотонной одеждой сдержанного и простого фасона.

Носите спортивную обувь

Спортивная обувь практична и удобна. Кроссовки и кеды придадут вашему образу непринужденный и современный вид. Они отлично сочетаются в брюками в стиле ретро.

Вы можете сочетать кроссовки с платьями и юбками в спортивном стиле. Это удобная и комфортная одежда, которая недавно вернулась в мир моды.

Создавайте необычные комбинации

Современная мода допускает необычные и нестандартные комбинации одежды и аксессуаров. Вы можете сочетать вещи в непринужденном и повседневном стиле с изысканными дополнениями.

На фото ниже вы видите, как обычная толстовка удачно дополнена длинными серьгами со стразами и изящной сумочкой. Такое сочетание выглядит вполне гармонично.

Если вы комбинируете толстовку или спортивные брюки с украшениями, то выбирайте изделия лаконичной формы. Ваши серьги, кольца и цепочки могут быть крупными, но они не должны быть слишком вычурными.

Надевайте пиджак

Если вы не знаете, с чем скомбинировать ретро-одежду, то сочетайте ее с классическим пиджаком. Это нейтральная и универсальная вещь, которая подходит к любому стилю. Она никогда вас не подведет.

Заключение

Чтобы одеваться элегантно, сочетайте одежду в стиле ретро с повседневными вещами. Найдите идеальный баланс между модными трендами и вечной классикой. В этом случае ретро-одежда не будет вас старить.