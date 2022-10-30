Мнение: О чудовищном прогнозе насчёт России… Без шансов?

В это действительно сложно поверить. Но тем не менее.

Все ключевые события сегодняшних дней были предопределены даже не «Мюнхенской речью» тогдашнего (и нынешнего) президента России Владимира Путина, а гораздо, гораздо раньше. Именно поэтому они реализуются со столь пугающей неотвратимостью.

И ведь предупреждали всех ещё тогда…

У «Толкователя» неожиданно вспомнили статью экс-президента #США Ричарда Никсона 30-летней давности. Что мы знаем об этом американском лидере, кстати? Что начал налаживать отношения с Китаем, отменил «золотой стандарт» и вынужденно подал в отставку, чтобы избежать импичмента из-за скандала в отеле. А это был один из умнейших политиков своего времени, учитель и наставник Генри Киссенджера, которого и сейчас многие считают непревзойденным гуру.

Так вот, ещё в 1992 году Ричард Никсон внятно предупреждал сначала своих однопартийцев, а затем и молодую тогда во всех смыслах администрацию Билла Клинтона:

«Если [президент РФ Борис] Ельцин потерпит неудачу, перспективы на следующие 50 лет будут мрачными. Русский народ не вернётся к коммунизму. Но к власти придёт новый, более опасный деспотизм, основанный на экстремистском русском национализме. Если восторжествует новый деспотизм, всё завоеванное в великой мирной революции 1991 года будет потеряно. Война разразится на территории бывшего Советского Союза, поскольку новые деспоты используют силу для восстановления «исторических границ» России. Угрозы будут исходить и от бывших советских клиентов, таких как Ирак, Сирия, Ливия и Северная Корея. Если в России не возникнет устойчивой демократии, мы увидим, как волна свободы, захлестнувшая мир, начнет отступать, и волной будущего станет диктатура, а не демократия.

Если эти идеи (свободы и демократии) в России потерпят неудачу, то это будет означать, что и в Китае активизируются сторонники «жёсткой руки», которые скажут: «Если у них не получилось, значит, и для нас нет никаких причин пробовать демократию».»

Увы, Запад тогда упустил исторический шанс «сформировать историю следующих пятидесяти лет». Но если бы западные лидеры в 1990-х смогли договориться о «Плане Маршалла» для бывшего Советского Союза и для России как его правопреемницы в первую очередь, если бы наскребли средств не на подачки в виде «ножек Буша», а на грантовую поддержку российских преобразований в объёме хотя бы польском — примерно по 500 долл. на душу населения в год в течение 10 лет, — и мир, и #Россия были бы в корне иными. Не такая уж и большая сумма была нужна: в современных деньгах — 75 млрд долл. ежегодно. Потери западных экономик от российско-украинского конфликта в разы выше.

Запад же, на фоне упоения победой в холодной войне, напротив, старался сделать «витрину» из Польши, а на Россию скупился. В 1990-е страна получала не столько гранты, сколько кредиты, причём в довольно-таки скромных размерах: например, по линии МВФ — около 22 млрд долл. в 1992-1999 гг., из которых фактически получены только 16,5 млрд долл. Отказались на Западе в 1990-е и списывать советские долги, взятые на себя Россией в полном объёме, при этом по настоянию западных лидеров Москва не только исправно обслуживала этот новый старый долг, но и регулярно «прощала» задолженность стран Третьего мира, право требования которой перешло к ней «по наследству».

Хуже того, западные лидеры, от Билла Клинтона до Гельмута Коля, поддерживали откровенно антидемократические вещи в России — разгон парламента, фальсификацию президентских выборов, нечестную приватизацию, породившую «олигархат». Да и в недемократичном подборе Борисом Ельциным «преемника» из круга КГБ-ФСБ на Западе тоже не увидели ничего «плохого». А меж тем именно такая близорукая и однобокая политика западных лидеров сформировала в российском обществе сначала разочарование в демократии, а затем и запрос на некие перемены, олицетворением которых стал в 2000-х тогда ещё «молодой» и «энергичный» Владимир #Путин.

Что ж, снявши голову, по волосам не плачут, а история не имеет сослагаетльного наклонения. Зато прогноз Никсона остаётся в силе. И выходит, «мрачные» десятилетия теперь впереди?

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