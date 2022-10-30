 

Главные советы по укреплению иммунитета от врача-аллерголога

30.10.2022, 2:50, Разное
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Многие думают, что для поддержания или укрепления иммунитета и для того, чтобы защититься от сезонных заболеваний, достаточно пропить витамины. Конечно же, это не так. Важно заботиться о своем организме постоянно. Так говорит, например, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.

Чтобы быть стойким тогда, когда вокруг многие страдают от гриппа и простуды, необходимо регулярно заниматься спортом или просто гулять. То есть важно вести подвижный образ жизни. Как показывает статистика, часто болеют люди, которые двигаются мало.

Укрепить иммунитет поможет закаливание, считает Чернышова. При этом она не имеет в виду контрастный душ или обливание холодной водой, хотя это, несомненно, тоже полезно. Эксперт советует посещать бани и сауны тем, у кого нет противопоказаний.

На помощь иммунитету также могут прийти свежие овощи и питье. Причем при употреблении воды тоже должен соблюдаться режим. Еще один очень важный момент – микроклимат дома и в офисе. Влажность воздуха должны составлять 40-45%, а температура – 18-23 градуса.

Конечно же, важно пребывать в спокойствии и не находиться в стрессовом состоянии, ведь при тревожности иммунитет тоже становится слабее. Врач советует пить травяной чай для успокоения и принимать ванну с солью. Также полезной может быть ароматерапия со свечами.


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