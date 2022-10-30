Мнение: Новости ковида

Байден на днях сделал себе укол уже пятым (!) бустером «вакцины от ковида» имени Пфайзера. Под камеры. Занятно, что он при этом еще и в маске (как и медсестра, делающая укол). Клоуны нацепили на себя всю сбрую, старательно играя уже задолбавший за почти 3 года спектакль. Уму непостижимо! Самое прикольное, что ведь не далее как в июле (!) этого года Байден вроде как переболел коронавирусом.

«В четверг, 21 июля, представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Где заразился Байден, в Белом доме не уточнили, подчеркнув, что американский лидер регулярно проходил вакцинацию».

Какой-то сплошной, тотальный абсурд происходит в мире. Во-первых – если Байден, после аж четырех вакцинаций, все ж заболел ковидом – не является ли это четким свидетельством, что все эти вакцинации – полное фуфло? Чисто по логике?

Нет? Ну ок. Значит, 21 июля четырежды проколотый Байден заболел – и начал лечиться… Опять стоп! Как же так – ведь невероятные вакцины, если уж самого заболевания не предотвращают, то по крайней мере – делают течение болезни легким и безопасным?! Ха-ха! Оказалось – и тут облом, Байден лечился вовсю, принимал паксловид (от того же Пфайзера, хе-хе), вроде вылечился, и… 31 июля выходит новая сводка:

«Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус! Президент чувствует себя хорошо, но вынужден будет вернуться на самоизоляцию. Его лечащий врач объяснил повторный положительный результат теста после выздоровления действием препарата «Паксловид», которым лечили Байдена»

В общем – 4 укола от Пфайзера, потом спецлекарство от Пфайзера, потом – типа снова «заболел»… потому что принимал то самое лекарство от Пфайзера. Да эти клоуны словно издеваются!

Но как бы ладно – и тут снова выздровел (старика, несмотря на 78 лет, 4 укола непонятной субстанцией и нервную работу, ничего не берет). Казалось бы – расслабься, ты ж только что переболел натуральным ковидом, у тебя пока есть ЕСТЕСТВЕННЫЙ иммунитет… Но опять – нифига. 26 октября обезумевший старикан делает себе укол ПЯТОГО бустера! Причем заодно еще решает припугнуть всех американцев: «Все, кто не обновил вакцину в этом году, могут умереть от коронавируса в ближайшее время!» — подчеркнул Байден».

Естественно, сами же американцы распускают упорные слухи, что Байдену колят что-то безобидное, типа витамина В12. И наверно – все 5 раз. Иначе живучесть Байдена просто не объяснить. Но главное – зачем это всё? Сколько еще они будут делать хорошую мину при плохой игре?

Складывается ощущение, что вечно. Ибо – некому выступить против этой беспрецедентной ковидной аферы и ее организаторов.