Мнение: Странные вопросы

Вот ведь какие странные вопросы еще волновали в такой же точно день в 2017 году! Сейчас-то ответ однозначен… поскольку сберегать уже особо нечего.

А во что?

Прочитал смешную статью про “московскую недвижимость”, которая “всегда в цене” (был такой слоган у ваучерного инвестиционного фонда (!) с аналогичным названием в середине 90-х). Статья про мужика, который накупил в “тучные годы” так называемых “элитных квартир”, сдавал их иностранцам и в ус не дул – однако рынок элитной недвижки просел, иностранцы съехали, и квартиры теперь стоят у бедняги пустые, при этом отбирая сотни тысяч в месяц на свое содержание.

Цитата: “Сдавать квартиры «сбежавшим из аула и творческим пидарасам» Сергей был не готов, урезать стоимость аренды — тоже. «Понимаешь, я же гору денег вложил в эти хаты, — говорит он. — Я их скорее взорву к чертям, чем начну отдавать по дешевке всяким уродам. У меня всегда приличные люди жили. Ни одной жалобы от соседей, ни одного конфликта с теми, кто снимал. Я не только шкафы заказывал в Италии, я еще и картины покупал под клиентов, чтобы им хорошо жилось и легко платилось».

Последний съемщик — из квартиры на Гоголевском бульваре — разорвал договор с Сергеем в конце 2016 года, когда тот отказался снизить стоимость аренды”.

http://dom.lenta.ru/articles/2017/10/16/toomanycondos/

Меня особенно повеселило, что по результатам “опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в августе 2017-го”, оказалось, “что россияне до сих пор считают покупку недвижимости самым лучшим способом вложения денег”. Но, с другой стороны, альтернативного решения ведь тоже нет. Горькая истина, похоже, состоит в том, что в государстве с перманентно падающей экономикой просто НЕТ способа “сохранять деньги”. Во что ни вкладывай – везде риски будут значимо выше возможного дохода.

Вроде бы единственно реальной идеей остаются вложения в валюту – доллар или евро; однако и это сомнительно, учитывая постоянные предложения от госэкономистов тем или иным образом ограничить хождение валюты, обмен, а то и вообще ее как-то у населения конфисковать.

Но сказать, что вариантов нет – это, конечно, как-то неэффективно. Непопулярно. За такую экспертную оценку денег не заплатят. Все равно как женщина лет 50-ти пришла бы в салон красоты с вопросом “как мне сохранить молодость и красоту”, а ей бы прямо ответили – “никак”. Прогоришь с такой честностью.

Так что мужик Сергей из статьи так и будет верить в лучшее. Ничего другого не остается (2017)