Коллаген, витамин С, воспаления: как использовать киви в домашних средствах красоты (экзотические рецепты)

Киви – необычный сладко-кислый фрукт, который полюбился многим взрослым и детям. Он часто используется в качестве ингредиента во фруктовых салатах и рецептах тортов и пирожных. Но вкусное киви обладает множеством полезных свойств для нашего здоровья и красоты, о которых мы расскажем вам ниже.

Фрукты содержат большое количество питательных веществ

Преимущества маски для лица из киви:

В киви много витамина С и фитохимических веществ, наряду с витамином Е, каротиноидами и фенольными веществами. Киви – прекрасный источник антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от окислительного повреждения и восстановить их. Способствует выработке коллагена. Этот ингредиент поддерживает эластичность кожи. Он также сохраняет ее мягкость и эластичность и предотвращает ее истощение, увядание. Витамин С в киви поддерживает плотность коллагена в кожных покровах. Эффективен против воспалений, таких как акне. Киви характеризуется выраженными противовоспалительными свойствами, которые помогают предотвратить появление угревой сыпи и прыщей.

Киви помогает при акне, предотвращает сыпь и другие воспалительные заболевания. Он также является фруктом с высоким содержанием питательных веществ. Маски с киви наносятся на 15-20 минут, после чего смываются с кожи теплой водой.

Киви + йогурт

Витамин С позволяет осветлить кожные покровы, убрать мелкие пигментные пятнышки, а содержащиеся в йогурте AHA-кислоты омолаживают клетки кожи. Для приготовления чудо-маски вам понадобятся:

Мякоть одного киви. Одна столовая ложка йогурта без добавок и без сахара.

Киви + миндаль

Эта маска для лица прекрасно освежает. Она тонизирует кожу, увлажняет ее, придавая ей свежий вид. Вы буквально сразу увидите разницу, когда сделаете первый раз эту маску. Для ее приготовления вам понадобятся:

Один средний киви. Миндаль – 3-4 орешка. Одна столовая ложка муки.

Чтобы приготовить эту маску, вам необходимо замочить миндаль в воде на ночь. На следующий день измельчите его и сделайте пасту. Смешайте ореховую массу с мукой и мякотью киви. Наложите эту маску на кожу лица и зону шеи.

Киви + лимонный сок

Эта лечебная маска для лица помогает уменьшить поры и избавиться от пигментных пятен, поскольку лимонный сок является отличным отбеливающим средством. Это самая подходящая маска для тех, у кого жирная кожа.

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Для ее приготовления вам понадобится смешать мякоть одного киви и одна столовая ложка лимонного сока.

Киви + банан + йогурт

Мякоть банана прекрасно увлажняет и питает кожные покровы, а йогурт способствует ее очищению и выведению токсинов. Эта маска для лица смягчает кожу и делает ее бархатисто-гладкой.

Для приготовления чудо-маски вам понадобятся такие продукты: одно среднее киви, а также одна столовая ложка пюре из банана и йогурта без добавок и без сахара. Сперва разомните мякоть киви в миске вилкой или с помощью блендера и смешайте ее с бананом. Добавьте в эту массу натуральный йогурт и хорошо перемешайте.

Киви + авокадо

Авокадо содержит витамины А, Е и С. Все эти витамины необходимы для оздоровления кожи, улучшения ее состояния. Для приготовления маски вам понадобятся такие ингредиенты: одно среднее киви, а также одна столовая ложка пюре авокадо и жидкого меда, если нет аллергии.

Изначально сделайте пюре из мякоти киви и авокадо. Смешайте оба продукта до получения кремообразной пасты. Добавьте в эту массу мед и хорошо перемешайте.

Киви + яичный желток

Яйцо обладает подтягивающими и очищающими кожу свойствами. Эта маска для лица улучшит тон кожи, сузит поры и придаст ей сияние. Вам понадобятся такие продукты: одна столовая ложка мякоти киви и оливкового масла, а также один яичный желток. Все ингредиенты смешиваются до получения однородной массы.