 

День Осия Колесника: что нельзя делать 30 октября

30.10.2022, 0:03, Разное
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История

Святой Осия являлся предсказателем и пророком. Обладал он, согласно преданиям, даром невероятного убеждения: язычники готовы были сменить веру, а распутника – наставить на путь истинный. Свой талант он применил должным образом: стал автором Книги пророка Осии, вошедшей в Ветхий Завет.

Традиции и приметы

Телеги чинили и убирали в сарай до весны, а по последней поездке судили об урожае: отсутствие скрипа – к богатым запасам.

Прощались с летом: “Быстро тает день — не привяжешь за плетень”

Яркая луна – к теплу, бледная – к непогоде, красная – к ветру.

Крепкий сон домашних животных – к теплой погоде.

Что можно делать 30 октября 2022 года

День лучше провести в уединении и благостных мыслях. Одиноким девушкам можно помолиться о появлении взаимной любви.

Говорить правду и быть искренними – Святой Осия ценил эти качества.

Рекомендуется сегодня доделывать старые дела – работа будет спориться.

Что нельзя делать в день Осия Колесника

Запрещается 30 октября начинать новые дела – успехом они не увенчаются.

Не разрешается в сегодняшний церковный праздник ходить в лес, уезжать на природу – можно сильно заблудиться.

Громкие разговоры, в том числе крики или смех могут сглазить. По этой же причине не стоит сегодня делиться радостными новостями.

Нельзя в день святого Осия стричься, брать долги, подбирать найденные вещи – заберете чужой негатив.


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