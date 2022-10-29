«Посмотрим, разделяет ли Маск такие идеи» – американский офицер проверил нового владельца Twitter на приверженность свободе слова

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер организовал своеобразное испытание для только что купившего Twitter Илона Маска. Ещё в апреле Риттера заблокировали в соцсети за публикации, в которых он возлагал ответственность за события в украинской Буче на Киев. Как пишет Риттер в своём блоге на Substack, он под своим настоящим именем снова опубликовал свои мысли о Буче. На данный момент публикация уже заблокирована, но сам аккаунт Риттера ещё доступен.



AP

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер решил проверить, действительно ли Илон Маск, купив Twitter, вернул туда свободу слова, как обещал. О своём эксперименте Риттер написал в своём блоге Scott Ritter Extra на Substack.

Как разъясняет в своей публикации Риттер, он получил бан в Twitter в апреле этого года после того, как опубликовал серию твитов о массовых убийствах в украинской Буче, возложив ответственность за эти события на Украину. Однако в июле он — в нарушение тогдашних правил соцсети, которые запрещают перманентно заблокированным пользователям создавать новые аккаунты, — решил всё-таки зарегистрироваться повторно, чтобы более эффективно отслеживать важные для него новости.

«Я вообще обеими руками за то, чтобы нарушать правила, когда эти правила прямо нарушают американскую Конституцию, — и, на мой взгляд, под этот принцип подпадает и мой перманентный бан в Twitter», — иронизирует Риттер.

Вместе с тем, чтобы не прослыть лжецом, Риттер использовал для фотографии профиля своё настоящее фото, а в качестве имени пользователя указал «Автор собственной персоной» (The Author Himself). После чего опубликовал несколько твитов с рекламой своей новой книги «Разоружение в эпоху перестройки», тем самым чётко дав понять, что автор книги — это именно он. В итоге, пишет Риттер, этот аккаунт так и не заблокировали.

Как отмечает отставной офицер, в тот момент в Twitter было очень много шума о Маске — и, в частности, высказывались предположения о том, что новый владелец сразу станет восстанавливать заблокированные ранее аккаунты, включая микроблог Дональда Трампа. Своим первым же решением у руля соцсети Маск уволил всех её топ-менеджеров — включая людей, ответственных за бан Трампа, напоминает Риттер. По его словам, сам он с момента блокировки много раз пытался оспорить решение, но его обращения просто игнорировались.

«Я хотел было подать ещё одно такое обращение, на этот раз — напрямую Илону Маску, но немедленно ощутил, насколько унизительны подобные процедуры, — признаётся Риттер. — Свобода слова — это не некое благо, которое имеет право раздавать Илон Маск. Это неотъемлемое право американского гражданина, закреплённое в Первой поправке к Конституции США. Просить разрешения пользоваться свободой слова человек не должен. И я решил, что обращения подавать не стану».

Вместо этого Риттер просто отказался от анонимности: он переименовал свой аккаунт, установив своё настоящее имя. А в биографических данных указал: «Этот блог прямо нарушает правила Twitter, запрещающие заблокированным пользователям создавать новые аккаунты. Свобода слова превыше всего».

В качестве своего первого неанонимного твита с момента блокировки Риттер опубликовал ссылку на собственную публикацию на Substack под названием «Ещё раз о Буче», а ниже написал: «Я вернулся. Проверка — раз, раз, раз. В Буче было совершено военное преступление. И совершила его Украина. Раз, раз, раз».

Как подчёркивает Риттер, уже через несколько часов он попал в тренды, а число подписчиков уввеличилось с 6 тыс. до 13,6 тыс. человек — и продолжает расти.

«Я вернулся. И я не прошу ни у кого разрешения на то, чтобы здесь быть. Вместо этого я буду публиковать такие твиты, какие хочу, когда хочу, так, как хочу, и кому хочу. Я пишу только на своих условиях, а не на чьих-то чужих. Посмотрим, разделяет ли Илон Маск такие идеи», — пишет Риттер.

Как отмечает экс-офицер, Маск в итоге отменять перманентные баны так и не стал, решив дождаться созыва специального комитета, который повторно рассмотрит каждый случай такой блокировки. «Но я рад, что так и не оспорил свой бан. Свобода слова никого не ждёт — даже Илона Маска», — подытоживает автор.

* Комментарий ИноТВ: В настоящий момент твит Риттера заблокирован за «нарушение правил» соцсети. Но сам аккаунт ещё доступен.