Энергетический кризис добрался и до немецкого здравоохранения

От энергетического кризиса в Германии страдает и сектор здравоохранения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Из-за перебоев с поставками в аптеках зачастую отсутствуют некоторые важные лекарства, а цены на расходные материалы, дезинфицирующие средства и рабочий инвентарь стремительно растут. Особые трудности это создаёт для врачей, занимающихся частной практикой. Но нынешнее повышение цен — только начало.



AP

Немецкое здравоохранение всё сильнее страдает от энергетического кризиса. Из-за перебоев с поставками в аптеках зачастую отсутствуют некоторые важные лекарства. Проблемы возникают и с рабочим инвентарём, которым ежедневно пользуется медицинский персонал, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Цены на расходные материалы и медицинский рабочий инвентарь продолжили расти и в третьем квартале. Об этом сообщил крупный поставщик медицинского оборудования Praxisdienst. По сравнению с предыдущим кварталом на 1,22% выросли затраты на дезинфицирующие средства. Хирургические расходные материалы и одноразовые инструменты также подорожали на 1,33%.

Покупателям придётся «порыться в карманах» и при приобретении лабораторных принадлежностей, о чём свидетельствует рост цен на 0,59% в третьем квартале. Цены на гигиенические и бумажные изделия упали на 1,22%. Однако, как подчёркивает Praxisdienst, это не означает, что цены на эту категорию товаров в этом году больше не вырастут.

Основной причиной повышения цен на расходные материалы, помимо роста цен на сырьё, являются транспортные издержки и затраты на электроэнергию. По данным Praxisdienst, ещё одной важной причиной является пандемия коронавируса. Она влияет на спрос и по-прежнему определяет рыночные цены. Общий рост цен на все проанализированные товары медицинского назначения составил 0,78%.

По данным Praxisdienst, нынешнее повышение цен — это только начало. В ближайшие месяцы цены, вероятно, значительно вырастут вновь. Врачи, занимающиеся частной практикой, сталкиваются с более серьёзными проблемами, чем бюджетные медицинские учреждения. В настоящее время поставщики по-прежнему несут большую часть выросших расходов. Однако рано или поздно рост издержек ударит и по карманам покупателей. Для получения дезинфицирующих средств, защитной одежды, хирургических и лабораторных принадлежностей врачам, занимающимся частной практикой, придётся «серьёзно раскошелиться». Если учесть, как часто им требуется менять перчатки или использовать дезинфицирующие средства, становится понятно, какую нагрузку представляет собой повышение цен, особенно на расходные материалы.

Как рассказали в администрации одной из берлинских стоматологических клиник, если несколько лет назад пачка перчаток стоила €3,95 за 100 штук, то сегодня за ту же упаковку приходится платить €15,50. Но не только затраты на расходные материалы ложатся бременем на врачей частной практики. С началом энергетического кризиса им приходится платить за электроэнергию и отопление гораздо больше, чем раньше. Их проблемы практически не освещаются в СМИ. Впрочем, как и трудности во многих других важных областях экономики Германии, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.