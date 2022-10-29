 

Шведы задумались о создании объединённой армии с Норвегией и Финляндией

29.10.2022, 22:33, Разное
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Швеция, Финляндия и Норвегия должны создать объединённую армию под эгидой НАТО для защиты «северных территорий», пишет Dagens Nyheter. С таким предложением выступил бывший министр обороны Швеции и нынешний председатель парламентского комитета по обороне Петер Хультквист. По мнению политика, РФ ещё долгое время будет оставаться серьёзным вызовом для западных стран и завершение конфликта на Украине этого не изменит.


AP

Конфликт на Украине повлиял на шведскую политику безопасности. Будучи на посту министра обороны, Петер Хультквист прошлой осенью был категорически против членства Швеции в НАТО, однако с апреля поддерживает решение о вступлении. После восьми лет работы министром он снова стал председателем комитета по обороне в парламенте. «У нас есть серьёзное намерение под эгидой НАТО сделать всё от нас зависящее для качественного планирования в Скандинавском регионе», — заявил Петер Хультквист, пишет Dagens Nyheter.

Хультквист призвал к большему пониманию того, что означает вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Одно из последствий такого присоединения заключается в увеличении в два раза границы НАТО с Россией. По словам Хультквиста, РФ ещё долгое время будет оставаться серьёзным вызовом для всей Европы и западного мира и завершение конфликта на Украине этого не изменит. По мнению политика, РФ «была и остаётся авторитарной страной с экспансионистскими намерениями». «Поэтому у нас должна быть военная сила с высоким порогом и единство в НАТО и ЕС», — заявил Петер Хультквист, пишет Dagens Nyheter.

В НАТО каждая страна отвечает за свою оборону, но на случай кризиса и войны разрабатываются совместные планы по обороне. Редакция газеты поинтересовалась у Хультквиста, означает ли это, что шведские солдаты должны будут защищать границу Северной Финляндии от России. «У нас общая ответственность. Это одна из основ НАТО — коллективная ответственность. В Скандинавии у нас есть особая обязанность — помогать друг другу. У нас уже разработан совместный военный план действий вместе с Финляндией», — отметил Петер Хультквист, который считает, что «крайне важно иметь возможность защитить территорию от российской границы до норвежского побережья и господствовать на ней». По его мнению, важной задачей будет координация армий Финляндии, Швеции и Норвегии на севере Скандинавского полуострова, отмечает издание.

На сегодняшний день Швеция занимается комплектацией трёх армейских бригад, в составе каждой из которых будет 4500 солдат. Также изучается вопрос усиления обороны на севере страны. Ещё одной важной задачей станет объединение систем ПВО скандинавских стран с ПВО НАТО, резюмирует Dagens Nyheter.


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