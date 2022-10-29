 

Мнение: Без дровосека

29.10.2022, 20:54, Разное
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Пишут, что в селе Усть-Иля Акшинского района Забайкальского края мобилизовали единственного дровосека.

В селе проживает порядка 500 человек. И сейчас они  переживают, как переживут зиму без дров.

Депутат Госдумы РФ от региона Юрий Григорьев так и сказал: «В Акшинском районе люди в связи с подготовкой к зиме озабочены кадровым голодом. Единственного дровосека в Усть-Иле мобилизовали, жители проявляют обеспокоенность, не знают, как теперь будут заготавливаться дрова»(отсюда).

К слову, газификация Акшинского района Забайкальского края не планируется.

Вот нашел:  «…В 2016 году ООО «Газпром промгаз» была откорректирована Генеральная схема газоснабжения и газификации Забайкальского края (презентация схемы в приложении). Генеральная схема газификации и газоснабжения Забайкальского края предусматривает два варианта газификации: СПГ-газификацию и комбинированную. В комбинированном варианте — прокладка газопровода от «Силы Сибири» на г. Читу и г. Улан-Удэ, газификация прилегающих населённых пунктов трубопроводным газом и СПГ-газификация районов края. В обоих вариантах газификация 12-ти районов края из 31-го не предусматривается. Это удалённые, малочисленные районы, без объектов промышленности, зачастую приграничные….»
Отсюда

В общем, запоминаем. Единственного на все село дровосека мобилизовали селе Усть-Иля Акшинского района Забайкальского края. Но без газа все-равно замерзнет Европа.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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