Как же я рада – Личное мнение
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Куда пойти в 55? Яна Поплавская, сыгравшая лет 40-50 назад Красную шапочку, вышла замуж.
Фото: Соцсети
Жила себе с мужиком спокойно 7 лет, он был намного младше, но тут пара решила узаконить отношения.
На вполне логичный вопрос «зачем», точного ответа у меня нет.
Может быть, это любовь с новой силой вспыхнула. Ей 55, ему 40 — чего зря время терять?
Не исключено, что душа просто просила праздника. Всё равно вместе живут, чего бы не пожениться? Ведь это правильно.
С другой стороны, это не только правильно, но и целесообразно. Легче всё оформлять по-честному, проще — а чего такого? — наследовать за супругом. Всё это так, формальности ещё никто не отменял.
В общем, лично я рада за мадам Шапочку. Мужика этого цветущего я не знаю, но тоже за него рада.
А что у вас стало главной причиной узаконить свои отношения? Что самое-самое главное?
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Источник: Лена Миро
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