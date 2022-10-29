 

Как же я рада – Личное мнение

29.10.2022, 20:45, Разное
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Куда пойти в 55? Яна Поплавская, сыгравшая лет 40-50 назад Красную шапочку, вышла замуж.


Фото: Соцсети

Жила себе с мужиком спокойно 7 лет, он был намного младше, но тут пара решила узаконить отношения.

На вполне логичный вопрос «зачем», точного ответа у меня нет.

Может быть, это любовь с новой силой вспыхнула. Ей 55, ему 40 — чего зря время терять?

Не исключено, что душа просто просила праздника. Всё равно вместе живут, чего бы не пожениться? Ведь это правильно.

С другой стороны, это не только правильно, но и целесообразно. Легче всё оформлять по-честному, проще — а чего такого? — наследовать за супругом. Всё это так, формальности ещё никто не отменял.

В общем, лично я рада за мадам Шапочку. Мужика этого цветущего я не знаю, но тоже за него рада.

А что у вас стало главной причиной узаконить свои отношения? Что самое-самое главное?

Источник: Лена Миро


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