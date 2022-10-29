Мнение: Поляки требуют репараций, откажется ли Европа от Украины и отмена русских в Финляндии

1. Польские власти решили не ограничиваться требованиями репараций от Германии за Вторую мировую войну, и теперь собираются предъявить аналогичные претензии к России (ссылка):



Польша намерена посчитать и потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны. О подобных планах заявил польский МИД.

«Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны, которые Варшава планирует возместить за счет новых немецких репараций в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии членам их семей, возвращения похищенных культурных ценностей.

По-хорошему, даже от Германии Польша сразу же получила огромную компенсацию в виде огромных восточногерманских территорий, переданных Польше. Правда, компенсация эта была осуществлена нашим государством: Польша не только была освобождена, но и приросла территориями благодаря Советской армии и русскому солдату.

Да, мы забрали у Польши наши восточнославянские территории, но, во-первых, отданные полякам немецкие земли были заметно более экономически развиты, а во-вторых, Польша получила полноценный выход к морю. В-третьих, в послевоенный период поляки получили от нас колоссальную помощь в восстановлении разрушенной страны. Во время голода 1946-1947 годов в СССР погиб миллион человек, но помощь полякам Сталин исправно отправлял.

Блогер и экс-президент Дмитрий Медведев предлагает либо вовсе проигнорировать поляков с их требованиями, либо выкатить им ответный счёт на сотни миллиардов долларов за всё то добро, что мы им причинили (ссылка). На днях поляки признали России «террористическим режимом» (ссылка), так что нам следовало бы вернуть должок.

В принципе, давно следовало бы признать саму Польшу «террористическим режимом» за подготовку украинских боевиков, совершивших госпереворот в Киеве в 2014 году, за поддержку бандеровских неонацистов и за предоставление базы для пособников США, действующих на территории России и Белоруссии.

Кроме того, следует подумать, а не признать ли нам бывшие немецкие территории Польши, – а также бывшую Белостокскую область Белоруссии и древнерусские земли на границе со Львовской областью, – оккупированными поляками частями соответственно Германии, Белоруссии и Украины.

Хоть эти земли и были переданы Польше в 1945-1951 годах законно, но если поляки отказываются признавать итоги Второй мировой войны, их право на эти территории оказывается под вопросом.

2. Поляки ведут рискованную игру. США и Западная Европа страдают от энергокризиса. Всё больше голосов на Западе призывают к мирным переговорам, идут разговоры о прекращении поддержки Украины (ссылка):



Депутат сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль заявил, что западные страны могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах. Об этом пишет Interia.

По его словам, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки Запада.

Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики [президента России] Владимира Путина. – Павел Коваль, Депутат сейма Польши.

Коваль отметил, что Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. По его словам, граждане этих стран десятилетиями живут в комфорте. «Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — подчеркнул Коваль.

Если США, Франция и Германия бросят провальный украинский проект, то что в этой ситуации будет делать Польша? И на кого в Евросоюзе посыплются все шишки как на главного виновного в разрушении отношений с Россией?

3. В Финляндии продолжают дискриминировать русских (ссылка):

Мария* (имя изменено) переехала в Финляндию 7 лет назад из Санкт-Петербурга. В России она профессионально занималась вокалом и после переезда бросать любимое дело не собиралась. В Финляндии Мария не только продолжила петь, но и обучала вокалу желающих, параллельно пытаясь построить карьеру певицы на новом месте. Недавно она получила финское гражданство.

Мария не раз принимала участие в финских песенных соревнованиях и шоу талантов, и вот наконец в этом году удача оказалась на расстоянии вытянутой руки. Мария прошла отборочный тур и стала участницей самого популярного вокального конкурса в Финляндии – шоу “Голос” (The Voice of Finland). Мария приняла участие в съемках, начавшихся в сентябре. Записи выступлений должны были продолжиться в середине октября.

Вечером 17 октября накануне своего выступления Мария получила сообщение, что ее решили исключить из участников. В письме от продюсера Мария прочла следующее:

«Участница отстраняется от песенного конкурса. The Voice of Finland – шоу вне политики, и таковым должно оставаться. Участница – гражданка государства, ведущего агрессивную войну, и вне зависимости от того, каким было бы ее поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована. К сожалению, мы не можем этого допустить».