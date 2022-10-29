Стало известно, как можно снизить риск развития слабоумия
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Исследователи получили доказательства связи артериального давление и риска возникновения старческого слабоумия.
Изучая связь между кровяным давлением и деменцией, специалисты анализировали двойные слепые плацебо-контролируемые различные исследования. В них эксперты использовали несколько способов снижения артериального давления и наблюдали за добровольцами до развития старческого слабоумия.
Результаты продемонстрировали, что люди, которые добиваются снижения давления, гораздо реже сталкиваются с деменцией. В скором времени ученые планируют продолжить изучение этой взаимосвязи.
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