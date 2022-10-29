Мнение: Как избежать вины, прикинувшись судьбой

Всё ж – непостижимая логика. Каждый раз спотыкаюсь – хотя у большинства, я смотрю, уже отскакивает от зубов, «привыкли». Вот «политолог Марков», который из кожи вон лезет, доказывая свою полную преданность режиму, выдаёт у себя в канале – «фашистский Азов, который убил множество жителей Украины, используя их как живой щит во время боёв…»

Вот КАК?? Как они это произносят? Ясна же картинка, которую транслирует Марков: в жителей Украины попадают российские пули, осколки и снаряды – но виноват в этом неожиданным образом… Азов. Почему? А потому что «он их использовал в качестве живого щита!» Отсюда вывод: если Марков будет стоять перед своим врагом с автоматом, а тот прикроется матерью, прижимающей к себе своего ребенка – Марков выстрелит. Пуля пробьет тела ребенка и матери, попадет в марковского врага – и Марков это сделает, потому что будет считать себя ни в чем не виноватым. Он заявит на голубом глазу, что это не он убил мать и ребенка, а вражина! Автомат – Маркова, пуля – Маркова, трупы – вот они, а виноват не Марков. Какая-то фантастическая, людоедская «логика»…

То есть российские солдаты, нажимающие на гашетки, пускающие снаряды и ракеты – они при таком «взгляде» предстают не в своем личном качестве, и даже и не как представители страны России; они как бы вовсе лишаются всякой субъектности, а превращаются в некое орудие Рока. Фатум, Судьба. Просто ОТКУДА-ТО летели пули. Как лавина, как Божья Кара. Но зловредный Враг посмел уклониться от того, чтобы принять свою Судьбу и просто умереть – он, вражина, «прикрылся» ни в чем не повинными мирными жителями (в этот момент все начинают дружно рыдать от непомерного сочувствия к этим несчастным). Как он мог! Ай-яй-яй! И в глубине души «обличителей» – не горе, а удовлетворение: «От судьбы не уйдешь». «Сопутствующие потери» – побоку.

Или Кристина Потупчик пишет в том же Телеграме: «Теперь вот Кличко просит у Запада одеяла и генераторы. А украинский министр Ирина Верещук вообще призвала украинцев, находящихся за границей, не возвращаться и перезимовать в другом месте. Вопрос тепла стал ключевым в конфликте вокруг Украины. А ведь можно было в тот далёкий день в 2013 году не выходить на холодные улицы Киева…»

Видели? Ровно тот же ход, неявная отсылка к «судьбе» – исключающая понятие ВИНЫ в принципе. Отчего вдруг в Украине «вопрос тепла стал ключевым»? Да вот так как-то. Рок, фатум. Что посеешь, то и пожнешь. Виновата ли каким-то образом Россия в том, что украинские жители будут замерзать? Да ну что вы! Многие, возможно, включая ту же Потупчик, даже действительно искренне САМИ уверены уже, что виноваты сами же украинцы (как и Азов). «А зачем на Майдан выходили?!» Вопроса, какое вообще России собачье дело до того, кто и зачем выходит на площади в постороннем государстве – даже не возникает.

Закон мафии. «Терпиле» так и говорят, ничуть не смущаясь: ты сам виноват в том, что тебя убивают. И спускают курок. Искренне полагая, что их вины в убийстве нет вовсе.