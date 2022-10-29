 

“Комфортная среда для генерации идей”: Пригожин высказался о проекте “ЧВК Вагнер Центр”

29.10.2022, 19:51, Разное
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В пресс-службу компании “Конкорд” поступил запрос от авторов Telegram-канала Rubej99. Они попросили предпринимателя прокомментировать появление в Северной столице “ЧВК Вагнер Центра” и рассказать о направлении его деятельности.

“Миссией “ЧВК Вагнер Центра” является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной”, — заявил бизнесмен.

Пригожин уточнил, что “ЧВК Вагнер Центр” представляет из себя комплекс зданий, в которых находятся места для бесплатного размещения специалистов сферы IT, изобретателей, проектировщиков, стартап-пространств и экспериментального производства.

Бизнесмен добавил, что в случае успешности проекта и его актуальности будет рассматриваться вопрос об открытии филиалов по стране.


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