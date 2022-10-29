Ирина Безрукова дарит рецепт любимого блюда: Вареники с вишней

Актриса Ирина Безрукова много работает и долго стоять у плиты не успевает. Иногда она балует себя варениками с вишней — украинским национальным блюдом. Звезда дарит рецепт фанатам, чтобы они могли повторить ее кулинарный триумф. Такая еда подойдет и на обед, и на ужин, и даже на завтрак.

Ингредиенты:

Вода — 200 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. ложки (1+1)

Мука — 250 мг

Вишня свежая — 200 г

Сахар — 3 ст. ложки

Крахмал — 1 ст. ложка

Соль, сливочное масло и сметана — по вкусу.

Рецепт вареников с вишней:

Способ приготовления следующий: сначала Ирина Безрукова смешивает воду, соль, яйцо, 1 ложку растительного масла и муку, из этого замешивает тесто. Затем актриса делает начинку: к вишне добавляет сахар и крахмал, оставляет эту смесь на некоторое время.

Далее по рецепту Ирина Безрукова раскатывает тесто и вырезает из него круги стаканом с широкой горловиной. Следом артистка выкладывает на них начинку и лепит вареники с вишней.

Итоговый результат Ирина Безрукова бросает в кастрюлю с кипящей подсоленной водой с 1 ложкой растительного масла. Готовить вареники с вишней следует до тех пор, пока они не всплывут наверх.

Заключительный этап рецепта — подача блюда. Еду мы размещаем на тарелке, сверху добавляем сметану и щедрый кусок сливочного масла. Ирина Безрукова уверяет: это по украинской традиции.