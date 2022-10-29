 

Мнение: 21 век наступил. Не у всех

29.10.2022, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодняшняя атака на Севастополь показала, что есть вполне рабочие решения, как кошмарить противника, прочно засевшего в 19-20 веках. Беспилотные подводные и надводные дроны в сопровождении воздушных даже в разовом исполнении создали сложности, которые решались в течение целого дня.

В том случае, если подобные атаки станут систематическими, Черноморский флот будет вынужден перебазироваться в Новороссийск, оставив в Севастополе медийную группу для съемок каких-нибудь духоподъемных репортажей на тему «всё идёт по плану».

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03.22 / Пекин: поставки тайваньских чипов в Россию возобновятся не позже мая

20.05.22 / Мнение: Автобусная держава, доля Рено за 2 рубля и простой АвтоВАЗа

22.01.22 / Мнение: Омикрон против вакцинированных

17.02.22 / Мнение: Четыре причины, по которым люди не вкладываются в своё здоровье

26.12.21 / Мнение: Допрос князя Михаила Андроникова

03.07.20 / Первый выход за долгое время: Анджелина Джоли с дочерью на шопинге в Лос-Анджелесе

14.03.22 / “Кинопоиск” вырезал из “Аватара” все сцены с Дай Ли

17.08.20 / Мнение: Миллионы мартышек с зеркальными камерами

10.08.22 / Расплывшаяся жена Николаева шокировала публику странным видом

28.04.22 / Мнение: Зависимость Финляндии от России, уход Валио и закрытие Сайменского канала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика