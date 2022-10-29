Мнение: 21 век наступил. Не у всех
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Сегодняшняя атака на Севастополь показала, что есть вполне рабочие решения, как кошмарить противника, прочно засевшего в 19-20 веках. Беспилотные подводные и надводные дроны в сопровождении воздушных даже в разовом исполнении создали сложности, которые решались в течение целого дня.
В том случае, если подобные атаки станут систематическими, Черноморский флот будет вынужден перебазироваться в Новороссийск, оставив в Севастополе медийную группу для съемок каких-нибудь духоподъемных репортажей на тему «всё идёт по плану».
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Источник: Эль Мюрид
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