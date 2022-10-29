Мнение: 21 век наступил. Не у всех

Сегодняшняя атака на Севастополь показала, что есть вполне рабочие решения, как кошмарить противника, прочно засевшего в 19-20 веках. Беспилотные подводные и надводные дроны в сопровождении воздушных даже в разовом исполнении создали сложности, которые решались в течение целого дня.

В том случае, если подобные атаки станут систематическими, Черноморский флот будет вынужден перебазироваться в Новороссийск, оставив в Севастополе медийную группу для съемок каких-нибудь духоподъемных репортажей на тему «всё идёт по плану».

—