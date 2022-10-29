Из-за роста цен на ЖКУ Лувр будут отапливать мебелью Людовика XIV

Уникальный мебельный гарнитур короля Франции Людовика XIV может отправиться в печь, если власти не найдут деньги на оплату счетов Лувра за отопление, сообщил директор музея Франсуа Кальман.

Задолженность учреждения за тепло и электричество превысила 44 млн евро.

Для сохранения в целости картин и других произведений искусства необходимо поддерживать постоянную температуру, рассказал директор музея. Коммунальщики пригрозили отключить отопление, если долги не будут погашены до 1 ноября.

В сложившейся ситуации руководство музея приняло решение использовать для растопки камина мебельный гарнитур, подаренный Королю-солнцу римским папой Пием IV. Один из его стульев этого набора был продан на аукционе в 2016 году за 68 млн евро, однако руководству музея запретили реализовывать экспонаты для оплаты счетов за коммуналку.

– Король Людовик за этим столом ужинал каждую вторую пятницу по нечётным месяцам, а на этих стульях сидело множество королей, принцев и кардиналов, – говорит Кальман. – К сожалению, выбор у нас простой: либо мы порубим их на дрова, либо в остывших залах музея заведётся плесень. Жаль, конечно, что работа итальянских мастеров сгинет в огне, но Лувр иначе не справится с морозами этой зимой.

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