Представитель ЛНР Мирошник выразил уверенность в планах Польши по разделу украинских территорий

Польская сторона уже подготовила планы на западную часть Украины, сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Договоренности, достигнутые «за закрытыми дверьми», вероятно, предполагают, как Польша будет интегрировать западные украинские территории, дорожные карты, последовательности, шлюзы и проходы, сообщил Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

Представитель республики пояснил, что расчет на единую и самостоятельную Украину каждый день становится «все эфемерней и эфемерней».

«Очень призрачным остается шанс, буквально минимальный процент, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится, именно как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория», – заключил Мирошник.

—