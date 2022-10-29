 

Представитель ЛНР Мирошник выразил уверенность в планах Польши по разделу украинских территорий

29.10.2022, 19:29, Новости дня
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Польская сторона уже подготовила планы на западную часть Украины, сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Договоренности, достигнутые «за закрытыми дверьми», вероятно, предполагают, как Польша будет интегрировать западные украинские территории, дорожные карты, последовательности, шлюзы и проходы, сообщил Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

Представитель республики пояснил, что расчет на единую и самостоятельную Украину каждый день становится «все эфемерней и эфемерней».

«Очень призрачным остается шанс, буквально минимальный процент, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится, именно как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория», – заключил Мирошник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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