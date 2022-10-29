Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что «Вагнер-центр» будет заниматься развитием оборонных технологий

Миссией « ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, сообщил российский миллиардер Евгений Пригожин.

По словам Пригожина, «ЧВК Вагнер Центр» – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.

Также бизнесмен отметил, что Вагнер Центр обеспечит комфортную среду для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, говорится в комментарии Пригожина в соцсети «ВКонтакте» на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».

«Если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов», – отметил Пригожин.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».

В Кремле отметили вклад Пригожина в помощь стране.

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