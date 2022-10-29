В Подмосковье загорелся цех производства креветок

В Московской области произошло возгорание в цеху по производству креветок, площадь пожара возросла до 2,4 тыс. квадратных метров, заявили в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел в промышленной зоне города Дмитров, сообщение о возгорании поступило в 17.23 мск, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в здании хладокомбината загорелся двухэтажный цех креветок. В нем есть офисные и производственные помещения.

На место также отправили лабораторию «Мособлпожспас», чтобы замерить возможные вредные примеси в воздухе.

От МЧС привлечено 42 человека и 14 единиц техники.

Ранее в октябре на складе «Ногинск-Технопарка» в Московской области произошел пожар, его площадь возрастала до 4,8 тыс. квадратных метров.

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