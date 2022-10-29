Андрей Зибров снимается в кино без одного глаза

Андрей Зибров снимается в кино, несмотря на то, что артист в 2010 году получил серьезную травму. Из-за нападения преступников звезда «Улиц разбитых фонарей» теперь без одного глаза.

Многие считают, что травма, особенно на лице, делает невозможным актерскую карьеру. Однако немало звезд кино и телевидения опровергают этот стереотип, так, Андрей Зибров выступает на спектаклях и на съемочной площадке без одного глаза. Актер петербургского Театра имени Ленсовета потерял орган зрения из-за нападения преступников еще более десяти лет назад. В 2010 году возле одного из ночных клубов столицы на него и супругу напали неизвестные. Причем это происшествие случилось буквально через полтора месяца после свадьбы. Подвыпившие граждане приставали к Анне Зибровой, и как настоящий мужчина, артист встал на ее защиту. В ходе драки ему в лицо выстрелили из травматического пистолета. В результате пришлось удалить глаз, вставив на его место протез.

Из-за этого случая кинозвезда не смог участвовать в сериале «Гоблины. Защита свидетелей», на одну из ролей в котором его уже утвердил режиссер. Средства на лечение селебрити помогли собрать коллеги Сергей Селин, Константин Хабенский, Андрей Федорцов и Михаил Пореченков. Несмотря на это, Андрей Зибров и не думал об уходе из профессии, на тот момент уже принесшей ему славу. Звезда «Агента национальной безопасности» и «Улиц разбитых фонарей» после драматического происшествия в своей жизни и далее выходит на театральные подмостки, и так же мастерски работает перед камерой.

В картинах «Григорий Р.», «Куприн. Поединок», «Шерлок Холмс» и многих других киноактер играл уже без одного глаза. Кроме того, многие постановки театрального творчества в Театре эстрады имени Аркадия Райкина с участием Андрея Зиброва стабильно собирают множество поклонников его актерского таланта. Также он регулярно представляет моноспектакли в лит-арт-кафе «Бродячая собака». В следующем году он отметит свой 50-летний юбилей, невзирая на травму, артист без одного глаза водит автомобиль.