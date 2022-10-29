 

Андрей Зибров снимается в кино без одного глаза

29.10.2022, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Андрей Зибров снимается в кино, несмотря на то, что артист в 2010 году получил серьезную травму. Из-за нападения преступников звезда «Улиц разбитых фонарей» теперь без одного глаза.

Многие считают, что травма, особенно на лице, делает невозможным актерскую карьеру. Однако немало звезд кино и телевидения опровергают этот стереотип, так, Андрей Зибров выступает на спектаклях и на съемочной площадке без одного глаза. Актер петербургского Театра имени Ленсовета потерял орган зрения из-за нападения преступников еще более десяти лет назад. В 2010 году возле одного из ночных клубов столицы на него и супругу напали неизвестные. Причем это происшествие случилось буквально через полтора месяца после свадьбы. Подвыпившие граждане приставали к Анне Зибровой, и как настоящий мужчина, артист встал на ее защиту. В ходе драки ему в лицо выстрелили из травматического пистолета. В результате пришлось удалить глаз, вставив на его место протез.

Из-за этого случая кинозвезда не смог участвовать в сериале «Гоблины. Защита свидетелей», на одну из ролей в котором его уже утвердил режиссер. Средства на лечение селебрити помогли собрать коллеги Сергей Селин, Константин Хабенский, Андрей Федорцов и Михаил Пореченков. Несмотря на это, Андрей Зибров и не думал об уходе из профессии, на тот момент уже принесшей ему славу. Звезда «Агента национальной безопасности» и «Улиц разбитых фонарей» после драматического происшествия в своей жизни и далее выходит на театральные подмостки, и так же мастерски работает перед камерой.

В картинах «Григорий Р.», «Куприн. Поединок», «Шерлок Холмс» и многих других киноактер играл уже без одного глаза. Кроме того, многие постановки театрального творчества в Театре эстрады имени Аркадия Райкина с участием Андрея Зиброва стабильно собирают множество поклонников его актерского таланта. Также он регулярно представляет моноспектакли в лит-арт-кафе «Бродячая собака». В следующем году он отметит свой 50-летний юбилей, невзирая на травму, артист без одного глаза водит автомобиль.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10.22 / В США оправдали моряка, обвинённого в поджоге военного корабля

26.08.22 / Завивка станет одним из главных хитов осени 2022: к каким стрижкам она подойдет лучше всего

22.01.21 / Роскомнадзор готовится к акциям в поддержку Алексея Навального

11.10.21 / Большую часть времени проводит с внуками: почему первая красавица советского кино Анастасия Вертинская живет затворницей

22.08.22 / В Санкт-Петербурге завёлся маньяк, который убивает за безграмотные посты в соцсетях

19.07.22 / «Чтобы не нарушить нейтралитет» – Швейцария отказалась лечить у себя раненых с Украины

14.01.21 / Звезда “Венома” Риз Ахмед тайно женился на писательнице

21.09.20 / Дженнифер Энистон с “Друзьями”, Зендая со статуэткой: как прошла виртуальная премия “Эмми”

18.04.22 / Представлен робот, который поможет лечить инсульт дистанционно

18.10.22 / Личное: “Охотник-собственник”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика