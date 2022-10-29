 

В Минсельхозе заявили о готовности полностью заменить украинское зерно по приемлемым ценам

29.10.2022, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия готова полностью заместить украинское зерно и в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых, сообщил глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Патрушев заявил, что в этом году уже собрано 150 млн тонн зерновых, и экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн тонн, передает РИА «Новости».

«Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам – доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию», – сообщил министр.

Патрушев также сделал вывод, что «зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их».

Министр заявил, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, обеспечить мир необходимым объемом продовольствия. Патрушев добавил, что Россия будет поставлять зерно с участием Турции.

«Возвращаясь к результатам зерновой сделки, следует отметить, что за 3 с небольшим месяца ее действия действительно беднейшим, нуждающимся странам, по нашим оценкам, поставлено порядка 500 тысяч тонн зерновых», – добавил глава Минсельхоза РФ. При этом, по словам Патрушева, эти страны купили зерно у Украины за свой счет.

Ранее в МИДе заявили, что Россия приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки, начиная с субботы и на неопределенный срок, из-за нападения дронов ВСУ на Черноморский флот и гражданские суда.

Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы регламентируют процесс вывоза из портов Украины сельхозпродукции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04.21 / Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID

23.04.21 / “Он о состоянии, когда понимаешь, что ничего нельзя изменить”. Джамала выпустила второй за полтора месяца альбом. Аудио

05.05.21 / Полиция расследует смерть от взрыва на кладбище на Донбассе как умышленное убийство

17.11.20 / Летевший из Сургута в Москву самолет экстренно сел в Ханты-Мансийске

29.08.20 / В Украине чествуют память защитников. Имена павших героев зачитывали 40 минут

05.02.21 / Журналисты заблокированных украинских телеканалов создали видеоблог на YouTube

27.11.20 / «Зеленая Альтернатива» призвала законодательно запретить телефонные звонки с рекламой

29.12.21 / В Японии приняли первые меры по борьбе с одиночеством, так как на фоне пандемии в стране увеличилось количество самоубийств

27.06.20 / Шмыгаль не исключил, что в некоторых регионах Украины могут остановить общественный транспорт

04.10.20 / Guardian – британские учёные уверены, что прививка от COVID-19 — не повод снимать запреты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика