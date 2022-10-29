В Минсельхозе заявили о готовности полностью заменить украинское зерно по приемлемым ценам

Россия готова полностью заместить украинское зерно и в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых, сообщил глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что Россия готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам. Патрушев заявил, что в этом году уже собрано 150 млн тонн зерновых, и экспортный потенциал оценивается более чем в 50 млн тонн, передает РИА «Новости».

«Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам – доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию», – сообщил министр.

Патрушев также сделал вывод, что «зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их».

Министр заявил, что Россия в ближайшие четыре месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, обеспечить мир необходимым объемом продовольствия. Патрушев добавил, что Россия будет поставлять зерно с участием Турции.

«Возвращаясь к результатам зерновой сделки, следует отметить, что за 3 с небольшим месяца ее действия действительно беднейшим, нуждающимся странам, по нашим оценкам, поставлено порядка 500 тысяч тонн зерновых», – добавил глава Минсельхоза РФ. При этом, по словам Патрушева, эти страны купили зерно у Украины за свой счет.

Ранее в МИДе заявили, что Россия приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки, начиная с субботы и на неопределенный срок, из-за нападения дронов ВСУ на Черноморский флот и гражданские суда.

Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы регламентируют процесс вывоза из портов Украины сельхозпродукции.

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