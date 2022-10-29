Кастюкевич заявил об обеспечении углем жителей Херсонской области

Одним из главных вопросов для жителей Херсонской области становится отопление, многие дома в регионе на печном отоплении, им необходим уголь, сообщил депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

«После встречи с главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым спешу поделиться хорошими новостями: Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем», – написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.

По его словам, жители населенных пунктов получат уголь из расчета две тонны на домовладение, распределение будет проводиться вне зависимости от социальной категории. Организация процесса на местных органах власти.

Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. После этого уголь повезут жителям.

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