 

Кастюкевич заявил об обеспечении углем жителей Херсонской области

29.10.2022, 18:35, Новости дня
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Одним из главных вопросов для жителей Херсонской области становится отопление, многие дома в регионе на печном отоплении, им необходим уголь, сообщил депутат Госдумы от Воронежской области Игорь Кастюкевич.

«После встречи с главой правительства Херсонской области Сергеем Елисеевым спешу поделиться хорошими новостями: Российская Федерация обеспечит жителей Херсонской области углем», – написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.

По его словам, жители населенных пунктов получат уголь из расчета две тонны на домовладение, распределение будет проводиться вне зависимости от социальной категории. Организация процесса на местных органах власти.

Сейчас уголь завозят в социальные и госучреждения: больницы, школы, детские сады. После этого уголь повезут жителям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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