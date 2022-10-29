 

Неуверенная тихоня и импульсивный ворчун: что спасет разваливающийся брак Топалова и Тодоренко

29.10.2022, 18:30, Разное
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Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с 2018 года. Пара воспитывает двух сыновей и активно рассказывает поклонникам обо всем происходящем в семье. Однако в последнее время в Сети все чаще стали ходить слухи о том, что звездное семейство не так гармонично как кажется. По слухам, брак разваливается.

Основатель школы эзотерики ЭНТЭО Айдар Хабибуллин отметил, что в ближайшее время для пары остро будут вставать вопросы прошлых отношений, эхо прошлого будет мешать их совместной жизни или так или иначе оказывать влияние.

По словам специалиста, импульсивность и искрометность Влада Топалова всегда требуют подпитки из вне какими-то новыми эмоциями, событиями, людьми и ситуациями. “Зачастую ему сложно услышать себя и как бы расслабиться. Прийти к состоянию “все хорошо”, потому что просто хорошо. Следовательно, похожий подход он может переносить и в отношения. Тень недоверия, сомнений может перерастать в напряженность”, – говорит Хабибуллин.

А вот в кармической задаче Регины Тодоренко стоит выход из программ сомнений и недоверия. Как отметил специалист, за показной легкостью и веселостью, вероятнее всего, скрывается очень сомневающийся человек с невысокой самооценкой. “Регине нужно научиться быть легкой и веселой не на камеру, а для себя! Очень важно уметь освобождаться от негативных эмоций и переживаний, не нести их с собой через всю жизнь”, – отметил основатель школы эзотерики ЭНТЭО.

“Если мы совмещаем психологические портреты Влада Топалова и Регины Тодоренко, то получается огромный потенциал энергии, которую очень важно научиться направлять в единое, совместное русло. Творческие проекты, отдых, совместные увлечения – это то, что даст возможность этот самый потенциал направлять не на разрушение”, – заявил Айдар Хабибуллин.

При этом, по словам основателя школы эзотерики, несмотря на то что Топалов в отношениях старше, Тодоренко более зрелая и мудрая как душа, поэтому супругу стоит к ней прислушиваться. В этом случае в паре неуверенной в себе тихони и импульсивного ворчуна может наступить мир.


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