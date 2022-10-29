На выборах президента многие бразильцы будут голосовать за еду

В Бразилии настолько высокий уровень бедности, что многие люди недоедают и еда и социальные пособия стали для них важнейшим вопросом в выборе кандидата, за которого они станут голосовать на выборах президента, пишет CNN. Собеседники телеканала рассказали, что нынешний президент Болсонару за четыре года никак их положение не улучшил, поэтому они готовы отдать свой голос за предыдущего лидера Лула да Силву.

Нова Витория Эсперанса. Это поселение, разросшееся во время пандемии в пригороде Сан-Пауло, — территория, богатая избирателями, но не едой. Иронию здесь все понимают.

Еда — это главная проблема, за которую будет голосовать эта мать четверых детей, Иванилда. Её супруг работает по 16 часов в день, но всё равно, как она нам рассказывает, её холодильник не очень-то и полон. «Я просто не хочу, чтобы мои дети голодали», — говорит она. Но она опасается, что это может случиться, если президент Болсонару будет переизбран, хотя он и поднял перед выборами выплаты неимущим.

Она говорит: «Я считаю, что Болсонару не выполнил своих обещаний, и он просто даёт нам субсидии, чтобы получить больше голосов».

Люди здесь ни от одного кандидата ничего не ждут. Но от бывшего президента Лула да Силвы кое-чего могут ожидать.

«Я собираюсь голосовать за Лулу, — говорит она нам. — Потому что Болсонару был здесь четыре года, и за это время он ничего сделать не смог».

ПОЛА НЬЮТОН, корреспондент CNN: От бедных пригородов Бразилии до улиц её торгового центра — инфляция кусается везде. Доступ к еде стал главной проблемой выборов и удобным обещанием для электората, ведь миллионы людей по-прежнему живут в бедности.

На собрании в поддержку Болсонару его сторонники высмеивают Лулу. Они называют его вором, чьё место в тюрьме, а совсем не спасителем бедняков.

Но Иванилда иначе относится к связанным с ним прошлым коррупционным скандалам. «Каждый там что-то ворует, — говорит она, — пусть даже по чуть-чуть. Они говорят, что Лула воровал. Возможно, и так, но он хотя бы заботится о нас, бедных».

Болсонару потратил миллионы на субсидии для неимущих перед этими выборами, пытаясь доказать, что он может спасти Бразилию от голода. Робсон Мендонса десятки лет кормит голодающих. Он говорит, что на несколько сотен больше человек приходили на его кухню за супом в последние месяцы. И он переживает, что безнадёга многих будет использована для получения голосов.

РОБСОН МЕНДОНСА, лидер коммуны Сан-Паулу: Болсонару врал даже по нашему национальному радио, что в Бразилии нет голода, что никто не просит хлеба у булочных. Он не знает реального положения дел. Миллионы просят тарелку еды, потому что не могут прокормить себя.

Чтобы победить, оба кандидата в президенты нуждаются в голосах тех, кто нуждается в еде. Вот такая картина того, что стоит на кону у голодающих Бразилии.

Пола Ньютон, CNN, Сан-Паулу, Бразилия.

Материал предоставлен CNN International

Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.