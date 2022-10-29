Fox News подсчитал все провалы Байдена за эту неделю

Президент США путал имена, говорил неправду и показал, что не обладает информацией, — и это всё только за одну прошедшую неделю. «Америке нужен сконцентрированный энергичный лидер», — говорит ведущий Fox News Стюарт Варни, а не тот, который не может найти телесуфлёр.

Эта неделя была для президента плохой. Плохая неделя для его имиджа. Он назвал вице-президента Харрис президентом. Он перепутал имя нового премьер-министра Великобритании. Он запутался в судьбе закона о компенсации кредитов на учёбу. Он сказал, что, когда он вступил в должность, экономика была в руинах, что неправда. А вчера он сказал, что газ стоил 5 долларов за галлон, когда он вступил в должность. И это снова неправда.

И всё это он сделал всего за одну неделю. Никто не хочет накручивать ситуацию. Это президент США, а Америке нужен сконцентрированный энергичный лидер. Но у нас не такой. Он не сконцентрирован. Посмотрите, как он не может найти телесуфлёр. Он и не энергичный, зачастую он кажется уставшим, даже изношенным.

Все это видят. Члены его собственной партии держатся от него на расстоянии вытянутой руки. Очень мало кто из демократов хочет, чтобы он вёл вместе с ними предвыборную кампанию. Его сотрудники в Белом доме стараются его особенно не показывать, потому что они в курсе, какой вред он может нанести, даже когда даёт интервью дружественному журналисту. Его отодвинули в сторону, по случаю вытаскивают наружу, чтобы сделать краткие заявления прямо с телесуфлёра. Никто не знает, кто же реально там всем заправляет.

Я думаю, что этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он уйдёт в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах. Через три недели Байдену стукнет 80 лет.

Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.