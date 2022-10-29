Демис Карибидис: 10 коротких вопросов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Лучший отпуск для вас – это…
Концертный тур.
Самый безумный поступок в вашей жизни?
Угнал у папы машину. Пока он спал. Потом поставил на место. Получается не украл, помыл потом. Каршеринг получается.
Кто ваш главный антидепрессант?
Дети!
Самый страшный момент в вашей жизни был…
Когда чуть не улетел без документов в Турцию. Самолеты перепутал.
Почему вы решили принять участие в хейт-шоу “Прожарка”?
Очень попросили.
Жизнь без юмора существует?
Существует, и это очень смешно со стороны.
Опишите один день с резидентами Comedy Club?
До обеда наблюдаете, после обеда созидаете…
Как вы решились попробовать себя в актерской профессии?
Я не решался, просто пробовал. Изучил ремесло и опробовал. Пробы можете посмотреть на ТНТ в сериале “Отпуск 2”.
Большая семья, где много детей, это…
Счастье… И уборка.
Любимая шутка, которую понимаете только вы с женой?
Мы просто смеемся, когда смешно. Жена иногда смеется, когда не смешно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет