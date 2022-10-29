 

Демис Карибидис: 10 коротких вопросов

29.10.2022, 18:10, Разное
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Лучший отпуск для вас – это…

Концертный тур.

Самый безумный поступок в вашей жизни?

Угнал у папы машину. Пока он спал. Потом поставил на место. Получается не украл, помыл потом. Каршеринг получается.

Кто ваш главный антидепрессант?

Дети!

Самый страшный момент в вашей жизни был…

Когда чуть не улетел без документов в Турцию. Самолеты перепутал.

Почему вы решили принять участие в хейт-шоу “Прожарка”?

Очень попросили.

Жизнь без юмора существует?

Существует, и это очень смешно со стороны.

Опишите один день с резидентами Comedy Club?

До обеда наблюдаете, после обеда созидаете…

Как вы решились попробовать себя в актерской профессии?

Я не решался, просто пробовал. Изучил ремесло и опробовал. Пробы можете посмотреть на ТНТ в сериале “Отпуск 2”.

Большая семья, где много детей, это…

Счастье… И уборка.

Любимая шутка, которую понимаете только вы с женой?

Мы просто смеемся, когда смешно. Жена иногда смеется, когда не смешно.


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