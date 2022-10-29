В России создадут Федеральную службу лингвистической безопасности

По решению Совета безопасности РФ будет создана Федеральная служба лингвистической безопасности (ФСЛБ). Одним из ее учредителей выступит Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

Новый орган безопасности планируют создать уже в январе следующего года, сейчас идёт разработка устава ведомства и других нормативных правовых актов, регламентирующих его работу. В течение двух месяцев сформируют и кадровый состав ФСЛБ. Задачей ведомства станет решение вопросов лингвистической безопасности России, проблем сохранения и популяризации русского языка внутри и за пределами страны, формирование государственной языковой политики.

Ректор Института им. Пушкина Наталья Трухановская говорит, что потребность в обеспечении лингвистической безопасности всегда актуализируется в турбулентные, неспокойные времена.

– Так и сейчас – наш язык подвергается вредному воздействию как со стороны других стран и культур, так и со стороны тех, кто активно использует его в повседневной коммуникации, – заметила она. – Нужно всегда помнить, что любое, даже самое маленькое заимствование, даже незначительное нарушение синтаксической структуры – это серьёзный удар по лингвистической безопасности всей страны. Нужно отказываться от соблазнов, требовать от себя и окружающих пользоваться русским языком правильно, патриотично. Ду ит райт, как говорится.

В ближайшие пять лет отделы ФСЛБ появятся во всех регионах России, их сотрудники будут работать в каждом государственном органе от отдела полиции до ЖКХ, следить за реализацией государственными служащими языковой политики, поддерживать лингвистическую безопасность на местах и оперативно реагировать на проблемы.

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