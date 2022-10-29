 

В России создадут Федеральную службу лингвистической безопасности

29.10.2022, 17:33, Разное
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По решению Совета безопасности РФ будет создана Федеральная служба лингвистической безопасности (ФСЛБ). Одним из ее учредителей выступит Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

Новый орган безопасности планируют создать уже в январе следующего года, сейчас идёт разработка устава ведомства и других нормативных правовых актов, регламентирующих его работу. В течение двух месяцев сформируют и кадровый состав ФСЛБ. Задачей ведомства станет решение вопросов лингвистической безопасности России, проблем сохранения и популяризации русского языка внутри и за пределами страны, формирование государственной языковой политики.

Ректор Института им. Пушкина Наталья Трухановская говорит, что потребность в обеспечении лингвистической безопасности всегда актуализируется в турбулентные, неспокойные времена.

– Так и сейчас – наш язык подвергается вредному воздействию как со стороны других стран и культур, так и со стороны тех, кто активно использует его в повседневной коммуникации, – заметила она. – Нужно всегда помнить, что любое, даже самое маленькое заимствование, даже незначительное нарушение синтаксической структуры – это серьёзный удар по лингвистической безопасности всей страны. Нужно отказываться от соблазнов, требовать от себя и окружающих пользоваться русским языком правильно, патриотично. Ду ит райт, как говорится.

В ближайшие пять лет отделы ФСЛБ появятся во всех регионах России, их сотрудники будут работать в каждом государственном органе от отдела полиции до ЖКХ, следить за реализацией государственными служащими языковой политики, поддерживать лингвистическую безопасность на местах и оперативно реагировать на проблемы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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